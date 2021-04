Vaccinul Moderna, eficient in proportie de 95% contra formelor severe. Studiile arata o usoara scadere

Noile date provin dintr-un studiu clinic de faza 3 realizat in randul a peste 30.000 de persoane din Statele Unite. Eficacitatea impotriva COVID-19 este in usoara scadere comparativ cu rezultatul de 94,1% raportat in urma unui amplu studiu clinic publicat in decembrie in revista medicala New England Journal of Medicine.Moderna nu precizeaza in comunicat daca aceasta scadere a eficacitatii vaccinului sau este atribuita aparitiei noilor variante de coronavirus.Compania de biotehnologie lucreaza la doua versiuni modificate ale vaccinului sau, specifice noilor variante, ale caror rezultate in urma studiilor efectuate pe soareci - care nu au fost deocamdata evaluate de oameni de stiinta - sunt incurajatoare."Noile date preclinice referitoare la vaccinurile noastre candidate specifice altor variante (de coronavirus) ne ofera incredere in capacitatea noastra de a anticipa aparitia unor noi variante", a declarat Stephane Bancel, seful Moderna.Moderna a anuntat la 12 aprilie ca a furnizat 132 de milioane de doze de vaccin anti-COVID19 in intreaga lume, dintre care 117 milioane in Statele Unite.Studiul clinic al companiei realizat pentru adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani a fost efectuat pe aproximativ 3.000 de participanti in SUA. Studiul pentru copiii cu varste cuprinse intre sase luni si 11 ani continua sa recruteze 6.750 de participanti in Statele Unite si China.