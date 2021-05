Vaccinul Pfizer, eficace contra variantei indiene, insa cu o "eficienta usor redusa"

La persoanele vaccinate cu doua doze de vaccin Pfizer, anticorpii prezenti in serul lor sangvin sunt eficienti impotriva variantei britanice, dar usor mai putin eficace impotriva variantei indiene studiate, potrivit acestui studiu prezentat inainte de publicare pe site-ul BioRxiv.In pofida "unei eficacitati usor reduse, potrivit testelor de laborator, vaccinul Pfizer este probabil protector", a dat asigurari Olivier Schwartz, coautor al studiului si director al unitatii de virologie si imunologie de la Institutul Pasteur din Paris.Cercetatorii au testat, de asemenea, eficacitatea vaccinului AstraZeneca in cazul acestor variante, insa doar pe baza serului sangvin al persoanelor vaccinate cu o singura doza a vaccinului britanic, "neavand acces la esantioane de la vaccinati cu doua doze" la momentul studiului, a precizat Olivier Schwartz pentru AFP.Acest vaccin a inceput sa fie utilizat in Uniunea Europeana in februarie si o intarziere de 12 saptamani intre cele doua doze a fost recomandata, a doua doza fiind injectata abia la sfarsitul lunii aprilie, la un numar redus de persoane ca urmare a restrictionarii utilizarii sale la cei peste 55 de ani si a nemultumirii cu care a fost primit de o parte a populatiei, noteaza AFP.Rezultatele studiului, realizat in colaborare cu spitale universitare franceze, arata ca o doza de vaccin AstraZeneca , vaccin eficient impotriva variantei britanice a coronavirusului, "functioneaza foarte putin impotriva variantelor indiene si sud-africane". Prin urmare, o doza unica din acest vaccin pare sa fie "putin sau deloc eficienta" impotriva variantei indiene, a subliniat cercetatorul.Varianta indiana (B.1.617), detectata in India in octombrie 2020, s-a raspandit de atunci in numeroase alte tari, inclusiv in Regatul Unit.Cele trei linii sau subgrupuri principale (B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3) adapostesc anumite mutatii care isi pot creste potentialul de a scapa reactiilor sistemului imunitar, fiind asadar capabile sa reduca eficacitatea anticorpilor generati de vaccinuri sau a celor dobanditi in mod natural.Cercetatorii au studiat in mod specific virusul B.1.617.2, care pare a fi mai transmisibil in comparatie cu celelalte doua variante si care a fost detectat recent in aproximativ zece tari."Demonstram ca aceasta varianta cu raspandire mai rapida a dobandit rezistenta partiala la anticorpi", a explicat Schwartz.Spre exemplu, a continuat el, "serul (sangvin al) pacientilor care au avut COVID-19, colectat pana la 12 luni dupa simptome, precum si cel al persoanelor care au primit vaccinul Pfizer, continua sa fie neutralizante, insa acestea sunt de trei pana la sase ori mai putin puternice impotriva (variantei indiene) B .1.617.2 comparativ cu B.1.1.7" (varianta britanica).