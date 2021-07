Vaccinul Sputnik V, testat pe adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani. Cati minori participa la studii

In declaratii acordate agentiei TASS, responsabila medicinei preventive pentru copii din cadrul Ministerului , Leila Namzova-Baranova, a precizat ca la aceste teste participa aproximativ 660 de minori cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani.Testele din faza I si II vor avea loc in doua spitale din Moscova, a subliniat ea.Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca testele deja au inceput in capitala rusa, in colaborare cu centrul Gamaleya, care a dezvoltat vaccinul.Potrivit Rakova, aproximativ o suta de minori au fost selectati pentru aceste teste care vor avea durata de un an si la care vor fi utilizate doze mai mici de Sputnik V decat pentru adulti.Faza III va incepe la sfarsitul acestei veri si va include circa 250 de adolescenti, noteaza agentia Interfax.In prezent exista patru vaccinuri in Rusia: Sputnik V, Sputnik Light (monodoza), EpiVacCorona si CoviVac, desi primul este cel utilizat pe scara larga pentru vaccinarea populatiei tarii.Pana in prezent au fost vaccinate 25,1 milioane de persoane (17,19 % din populatie) potrivit portalului Gogov.ru.Situatia epidemiologica in Rusia este tensionata dupa ce tara a inregistrat intre 24.000 si 25.000 de cazuri zilnice si un numar mare de decese in ultimele zile.In ultimele 24 de ore au fost raportate 24.353 noi infectii si 654 de decese asociate COVID-19.Majoritatea noilor cazuri au fost detectate la Moscova (6.557) si la Sankt Petersburg (1.828).Rusia este a cincea tara din lume cea mai afectata de pandemie (5.635.294) dupa SUA, India, Brazilia si Franta.