COVAX speră să vaccineze 20% din populaţia ţărilor sărace până la sfârşitul anului 2021, mult sub obiectivul iniţial

Sistemul Covax are obiectivul de a permite unui număr de 92 de state şi teritorii sărace să primească în mod gratuit vaccinuri anticovid finanţate de către ţările bogate.Însă fondatorii Covax denunţă cu regularitate inegalitatea ţipătoare în accesul la vaccinarea anticovid între populaţiile ţărilor sărace şi cele ale ţărilor bogate.Ei subliniază într-un comunicat comun că inegalitatea actuală în accesul la vaccinuri împotriva covid-19 rămâne ”inacceptabilă”, în contextul în care doar 20% dintre locuitorii ţărilor sărace au fost vaccinaţi cu o primă doză de vaccin anticovid, în timp ce în ţările bogate au fost vaccinaţi cu o primă doză 80% dintre locuitori ”În prezent, capacitatea Covax de a proteja persoanele cele mai vulnerabile din lume continuă să fie afectată de interdicţii de export, prioritatea acordată acordurilor bilaterale între producători şi ţări, dificultăţii în creşterea producţiei anumitor producători-cheie şi întârzieri în depunerea cererilor de omologare”, denunţă ei într-un comunicat comun.Covax este astfel tributarul unor donaţii de vaccin anticovid de către ţările bogate, care acaparează dozele.Potrivit ultimelor previziuni pe care le-a publicat miercuri, Covax speră să dispună de un total de 1,425 miliarde de doze de vaccin anticovid în 2021, după ce sistemul miza iniţial pe două miliarde de doze.Covax speră de-acum să atingă acest obiectiv iniţial de două miliarde de doze în primul trimestru al lui 2022.Ţările sărace care participă la Covax urmează să primească marea majoritate a celor peste 1,4 miliarde de doze de vaccin anticovid anul acesta - şi anume 1,2 miliarde de doze -, ”suficiente pentru a proteja aproximativ 20% din populaţie, adică aproximativ 40% dintre adulţii din aceste ţări, fără a lua în calcul India”, a precizat BerkleySerum Institute of India (SII), un mare producător de vaccinuri anticovid AstraZeneca-Oxford, urma iniţail să joace un rol de prim-plan în furnizarea de vaccinuri asigurate în cadrul sistemului Covax, însă, din cauza unei ”explozii” a pandemiei covid-19 în această ţară, New Delhi a interzis exportul da vaccin anticovid cu scopul de a lupta împotriva răspândirii noului coronavirus pe teritoriul indian.