FOTO Cum a decurs prima zi de vaccinare anti-COVID la Spitalul Universitar din Capitala, unde rata de acceptare este de 100%. "Abia asteptam momentul vaccinarii"

Rata de acceptare de 100%

Centrele din Romania unde se face vaccinarea

Ziua a inceput cu emotii pentru toata lumea. Primele 200 de doze au fost aduse la spital inca de dimineata, iar primele persoane vaccinate au fost medici din Unitatea de Primiri Urgente.Vaccinarea la SUUB a inceput cu medicul Andrei Georgescu, fostul coordonator al UPU."Sunt mandru ca am fost primul vaccinat de la Spitalul Universitar de Urgenta. Din pacate sunt multe informatii false care circula pe internet, iar oamenii ar trebui sa asculte doar de autoritati si sa nu creada in fake-news.Eu am comorbiditati, dar mi-am sunat cardiologul si chiar m-a indemnat sa fac acest pas. Mesajul meu catre populatie este sa se vaccineze", a declarat dr. Georgescu, potrivit unui comunicat al SUUB.Medicul vaccinat a mai spus ca nu a simtit nimic cand i s-a facut vaccinul, "desi asistenta avea emotii".Al doilea medic vaccinat in centrul de la SUUB a fost doctorul Silvia Nica, medic coordonator Unitatea de Primiri Urgente. "Abia asteptam momentul vaccinarii. Pentru noi a fost si este o perioada grea si ma bucur ca acum exista vaccinul impotriva Coronavirusului", a spus doctorul Silvia Nica.Rata de acceptare a vaccinului in randul angajatilor din aceasta unitate medicala este de 100%. Toate cele 2.500 de cadre medicale angajate ale Spitalului Universitar de Urgenta si-au dat acordul pentru a fi imunizate.In centrul de vaccinare impotriva COVID de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti vor fi imunizati si angajati ai altor institutii sanitare, in total aproximativ 20.000 de persoane:"Este un moment important pentru Spitalul Universitar. Azi incepem un alt capitol al luptei noastre cu aceasta patologie generata de un virus ciudat - SARS-CoV-2, cu o boala cu manifestari extrem de eterogene si extrem de imprevizibile, azi incepem vaccinarea pentru personalul Spitalului Universitar.Vor fi vaccinati, deopotriva, angajatii de la Institutul de Virusologie "Stefan Nicolau", Spitalul Clinic "Prof. dr. Theodor Burghele", Institutul ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota", personalul din farmaciile Sectoarelor 4, 5 si 6, personalul medical din cabinetele stomatologice, angajatii de la Institutul National de Sanatate Publica, medicii de familie si asistentii medicali din Sectoarele 5 si 6, dar si cadrele medicale din lantul privat de sanatate Regina Maria", a declarat managerul SUUB, Prof. Univ. Dr. Catalin Cirstoiu.Pana marti, la ora 17.00, au fost vaccinate aproape 3.000 de cadre medicale la nivelul intregii tari.Procesul de vaccinare continua in alte 25 de centre de vaccinare. Miercuri, 30 decembrie, procesul de vaccinare continua atat in centrele de vaccinare deschise in Bucuresti, cat si in tara, dupa cum urmeaza:- (3) Bucuresti: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Spitalul Universitar deUrgenta Bucuresti si Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Agrippa Ionescu";- (9) Dolj: Spitalul Clinic Municipal "Filantropia", Spitalul "Filisanilor" Filiasi, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Municipal Bailesti, Spitalul Judetean de Urgenta, Spitalul CFR Craiova, Spitalul Municipal Calafat si Spitalul Orasenesc Dabuleni;- (4) Timis: Spitalul Judetean, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu", Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Victor Popescu" si Spitalul Municipal Lugoj;- (9) Hunedoara: Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spitalul Municipal Hunedoara, SpitalulMunicipal Brad, Spitalul Orasenesc Hateg, Spitalul Municipal Lupeni, Spitalul de UrgentaPetrosani, Spitalul Municipal Orastie, Spitalul CF Simeria, si Spitalul Municipal Vulcan.In centrele de vaccinare mentionate anterior se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in prima transa, cat si in cea de-a doua transa, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si Centrele regionale de depozitare, prin Directiile de sanatate publica judetene si cea a Municipiului Bucuresti.- de la Centrul National de stocare Cantacuzino au fost distribuite 1470 doze de vaccin pentru unitatile medicale din Bucuresti;- de la Centrul regional Timisoara au fost repartizate 1850 doze de vaccin, 875 pentru unitatile medicale din Timisoara si 975 pentru cele din judetul Hunedoara, doze alocate din cea de-a doua transa primita de Romania in data de 29 decembrie 2020;- de la Centrul regional Craiova au fost distribuite 975 doze pentru spitalele din judetul Dolj, doze alocate din cea de-a doua transa primita de Romania in data de 29 decembrie 2020.Reamintim ca, in acest moment, procesul de vaccinare se desfasoara, conform Strategiei nationale de vaccinare, pentru personalul prevazut in Etapa I de vaccinare din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Citeste si: