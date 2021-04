Incepe vaccinarea la liber cu AstraZeneca. Oamenii se pot prezenta la centre in care se administreaza serul fara programare

Angela Merkel, vaccinata cu AstraZeneca

"Pentru facilitarea accesului la vaccinare, in centrele in care se administreaza vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca) si in care sunt locuri disponibile, va fi permisa vaccinarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin, prin prezentarea directa la centrul de vaccinare, fara a mai fi necesara inscrierea pe platforma, cu respectarea celorlalte proceduri si instructiuni", a transmis CNCAV.Sursa citata a precizat ca este important ca cei interesati sa verifice disponibilitatea locurilor pe harta interactiva existenta pe platforma nationala de informare cu privire la vaccinare."Prezentati-va la centrul de vaccinare in care sunt locuri disponibile cu un document de identitate. Vaccinarea se va realiza in limita capacitatii de vaccinare a centrului. Asigurati-va ca nu aveti simptome asociate COVID19", au transmis autoritatile.Cancelarul german Angela Merkel va primi vineri o prima doza de vaccin impotriva COVID-19 , a scris joi cotidianul Die Welt, preluat de dpa.Cancelarului ii va fi administrata o doza de vaccin de la AstraZeneca, afirma Die Welt, fara a-si preciza sursa.Intrucat Angela Merkel are peste 60 de ani, ea se incadreaza in grupa de varsta pentru care vaccinul de la AstraZeneca este folosit in continuare in Germania.Persoanelor de sub 60 de ani le-a fost interzis acest vaccin, daca nu exista o indicatie specifica din partea unui medic.Purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert, afirmase in aceasta saptamana ca Angela Merkel va primi prima sa doza de vaccin 'in curand'.