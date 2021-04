Cum vor autoritatile romane sa creasca numarul celor care se vaccineaza cu AstraZeneca. Dau liber vaccinarilor fara programare

Potrivit sursei citate, autoritatile vor ca vaccinarea cu AstraZeneca sa fie permisa pentru toti cei care solicita sa primeasca acest ser."Ca urmare a scaderii adresabilitatii populatiei, cu vaccinul Vaxzevria, produs de compania AstraZeneca , in vederea facilitarii accesului la vaccinare, a persoanelor care doresc acest lucru, va informez ca in centrele de vaccinare cu produse AstraZeneca, in care nu exista persoane programate, se poate permite vaccinarea persoanelor prin prezentare directa la centrul de vaccinare, fara a mai fi necesara programarea prin platforma, respectandu-se celelalte proceduri si instructiuni emise de CNCAV", se arata in adresa transmisa de colonelul Valeriu Gheorghita CNCCI, spre stiinta Ministerului Sanatatii, si publicata pe pagina sa de Facebook de jurnalista Rise Project Ana Poenariu.Potrivit Biziday, circulara ar urma sa fie prezentata intr-o conferinta de presa, in cursul zilei de marti.