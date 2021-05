Valeriu Gheorghita a anuntat cand ar putea sa fie autorizata vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani VIDEO

"In general, exista un decalaj de circa o luna intre o autorizare eliberata de FDA (Agentia americana pentru Medicamente) si eliberata de Agentia Europeana a Medicamentului. Deci, ne asteptam ca, probabil, sfarsit de mai - inceput de iunie sa acorde si Agentia Europeana a Medicamentului aceasta autorizare", a spus el.Seful CNCAV a precizat ca Romania va avea suficiente doze de vaccin pentru imunizarea copiilor de 12 - 15 ani."Din cate stiu, avem peste 20 de milioane de doze de la compania Pfizer deja contractate, care sunt livrabile pana in septembrie, ceea ce ne asigura vaccinarea si pentru aceasta grupa de varsta. Nu trebuie sa mai contractam doze suplimentare.Ca sa intelegem, intre 12 si 15 ani vorbim de circa 800.000 de persoane eligibile, nu e un numar foarte mare, deci putem asigura practic 1,6 milioane de doze. Putem sa asiguram suta la suta acoperire vaccinala. (...) Deci avem doze suficiente incat sa asiguram si vaccinarea acestei grupe de varsta, mai ales ca nu vorbim de un dozaj diferit sau de o schema diferita, acelasi tip de vaccin se poate folosi fara nicio problema", a explicat Valeriu Gheorghita.Potrivit acestuia, din datele furnizate de compania Pfizer, probabil ca din luna iulie se va livra vaccin reconstituit. "Din datele furnizate de compania Pfizer, probabil ca din luna iulie, dar nu stim daca vom si primi aceste doze, vaccinul va fi conditionat, deja reconstituit si nu va mai fi nevoie de reconstituire cu ser fiziologic, este 'ready to use', se extrag doar dozele 0,3 ml din flaconul deja reconstituit, ceea ce va usura, iarasi, procesul de vaccinare", a completat presedintele CNCAV.