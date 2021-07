Autoritatile europene spun ca sunt pregatite pentru a treia doza de vaccin propusa de Pfizer/BioNtech

"Suntem deja pregatiti pentru cazul in care va fi nevoie, atat la nivel european, cat si in termeni de strategie europeana" de achizitie comuna si de distribuire a vaccinurilor , a declarat comisarul in cadrul unei conferinte de presa de la Madrid alaturi de ministrul spaniol al sanatatii, Carolina Darias."Lucram la acest lucru in continuare, dar decizia in aceasta chestiune se va baza pe stiinta", a explicat Stella Kyriakides.Echipa sa "lucreaza constant cu Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) pentru a adopta o pozitia in viitoarele saptamani sau luni", a adaugat ea.In pofida progresului campaniei de vaccinare in UE (65% dintre cetateni au primit o prima doza, 47% pe amandoua), comisarul cipriot a avertizat ca Europa este "intr-o situatie foarte fragila din cauza cresterii numarului de cazuri pe care o constatam in numeroase state membre din cauza variantei Delta". "Nu este momentul pentru relaxare", a insistat ea.Joi, 8 iulie, laboratoarele Pfizer si BioNTech au anuntat ca vor inainta "rezultate incurajatoare ale testelor in curs pentru o a treia doza de vaccin actual" autoritatilor de reglementare din SUA si Europa.Cele doua companii considera ca o treia doza ar putea intari nivelul de anticorpi impotriva virusului si impotriva variantei Delta, foarte contagioasa.