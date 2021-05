Se deschid centre de imunizare in spitale pentru vaccinul Johnson&Johnson. Care sunt primele unitati spitalicesti unde se va administra vaccinul

Lista centrelor:

Centrele sunt destinate pacientilor internati care vor sa se vaccineze si se foloseste ser produs de Johnson&Johnson. "Primele 19 unitati spitalicesti au inceput administrarea vaccinului dezvoltat de Johnson&Johnson la pacientii internati, care doresc sa se imunizeze. Daca tu te-ai vaccinat, ii poti incuraja pe cei dragi tie, care sunt in aceasta perioada in spitale. Aceste centre sunt dedicate doar pacientilor, iar vaccinul se administreaza intr-o singura doza si nu este nevoie de rapel. In plus, pacientii au nevoie doar de cartea de identitate, fara programare sau alte documente", a scris, vineri, pe Facebook , Andrei Baciu.Arad - Dezna, Spitalul de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu BarsanArges - Calinesti, Spitalul de Boli Cronice; Stefanesti, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici"; Vedea, Spitalul de Psihiatrie " Sf.Maria"Bihor - Nucet, Spitalul de Psihiatrie; Stei, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de SigurantaDolj - Craiova, Spitalul MaDonna Maria; Craiova, Policlinica Buna VestireHunedoara - Hateg, Spitalul Orasenesc; Hunedoara, Spitalul Municipal;Orastie, Spitalul MunicipalMaramures -Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"; Coltau, Centrul Medical CatalinaMures - Sangeorgiu de Padure, Spitalul Orasenesc; Targu Mures, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si TransplantSalaj - Zalau, Fundatia "Acasa"; Zalau, Policlinica Salvosan CiobancaValcea - Ramnicu Valcea, Spital BalneoMedCenter; Ramnicu Valcea, Clinica AnaMed