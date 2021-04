Incepe vaccinarea anti-COVID in centre mobile. Ce vaccin se foloseste si care sunt primele judete incluse in campanie

"Pot sa va spun ca de maine (miercuri - n.r.) incepe activitatea de vaccinare prin centrele mobile si de asemenea prin sprijinul echipelor mobile avem 14 judete identificate in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare, sigur ca vor intra, rand pe rand, si alte judete si de asemenea avem sapte judete in care vor fi dislocate aceste centre mobile de vaccinare.In celelalte judete, acolo unde exista spatii adecvate vom aloca doar echipe mobile impreuna cu tot ce au nevoie pentru a efectua vaccinarea in spatiile deja amenajate. Pot sa va spun si care sunt aceste judete unde dislocam centre mobile: Arad, Bacau, Constanta, Ilfov, Maramures, Mehedinti Sibiu", a declarat, marti, Valeriu Gheorghita , intr-o conferinta de presa.El a mentionat ca in centrele mobile va fi folosit vaccinul de la Moderna "Vom distribui pentru moment vaccin de la compania Moderna care este un vaccin, dupa cum stim, pe baza de ARN mesager si ne putem permite din punct de vedere logistic organizarea acestor activitati de vaccinare, avand in vedere stabilitatea la temperatura obisnuita de 2 - 8 grade pentru 30 de zile", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.In judetul Sibiu, cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, care pune la dispozitia populatiei o echipa de vaccinare mobila, va incepe imunizarea populatiei din localitatea Marpod.Echipa de vaccinare este formata din personal al Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu. Imunizarea va avea loc intr-un spatiu special amenajat de catre Primaria Marpod in incinta Caminului Cultural din localitate.