Incepe vaccinarea fara programare, in toata tara. Ce trebuie sa stie persoanele sub 60 de ani despre programul centrelor

Potrivit Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), incepand de sambata, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze si au documente de identitate valabile se pot prezenta direct la centrele de vaccinare, fara programare, pe tot parcursul orarului de functionare.Persoanele cu varsta de pana in 60 de ani care doresc sa se vaccineze se pot prezenta la centrele de vaccinare dupa ora 14.00, fara programare."Important de retinut este faptul ca prezentarea persoanelor se poate realiza la orice centru de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului administrat, iar imunizarea efectiva si timpul de asteptare pot fi conditionate de capacitatea centrului respectiv si de numarul persoanelor programate la vaccinare in acel centru. Mentionam ca persoanele care opteaza pentru aceasta modalitate extinsa de inscriere in procesul de imunizare vor fi inregistrate direct in Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV) si vor primi adeverinta de vaccinare, conform procedurilor", a aratat CNCAV.Totusi, persoanele programate prin platforma si care au locuri rezervate conform planificarii au prioritate la vaccinare. Suplimentar, in functie de capacitatea de vaccinare a centrului si disponibilitatea dozelor de vaccin, vor fi eliberate bonuri de ordine celor care se prezinta direct la centrele de vaccinare.