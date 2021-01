Vaccinare in masa, la Beijing, inainte de Anul Nou chinezesc. Oamenii au fost transportati cu autobuzul la centrele de vaccinare

Peste 73.000 de persoane din Beijing au primit deja prima doza de vaccin de vineri pana duminica, informeaza presa, precizand ca angajati municipali si soferi de autobuz se numara printre primele persoane carora le-a fost administrat vaccinul.Autoritatile medicale au anuntat joi ca au dat "unda verde conditionata" generalizarii unui prim vaccin de fabricatie chineza, al carui producator, compania Sinopharm, revendica o rata de eficacitate de 79%.Intr-un vast parc din estul Beijingului, candidatii la vaccinare trebuiau sa completeze luni un formular electronic cu ajutorul telefoanelor lor mobile, precizand ca nu au contraindicatii pentru administrare. Apoi, ei trebuiau sa urce intr-un autobuz care sa-i duca la un centru de vaccinare temporar instalat in interiorul parcului. Unii purtau cate doua masti chirurgicale.Fara a astepta o unda verde oficiala din partea autoritatilor medicale, China a inceput deja sa vaccineze milioane de persoane din vara trecuta, in special personal medical, studenti care plecau la studii in strainatate si diplomati. Nu mai putin de 4,5 milioane de doze de vaccin au fost deja administrate, au anuntat autoritatile saptamana trecuta.China, unde COVID-19 a aparut prima data in urma cu mai bine de un an, intentioneaza sa accelereze campania de vaccinare odata cu apropierea Noului An chinezesc, celebrat pe 12 februarie. Aceste festivitati provoaca de obicei cea mai mare migratie din intreaga lume, cand milioane de lucratori parasesc marile orase pentru a-si vizita familiile.Caile ferate intentioneaza sa asigure 407 milioane de rute in perioada de concedii de Noul An chinezesc, din 28 ianuarie pana pe 8 martie. Pentru a evita aglomeratia in exces, trenuri suplimentare vor fi puse in circulatie, iar unele universitati si-au inchis deja portile pentru a le permite studentilor sa se intoarca din timp acasa. Astfel, unii vor beneficia de peste doua luni de vacanta.Chiar daca in linii mari China a eradicat epidemia, ea a semnalat luni 33 de noi cazuri de contaminare in ultimele 24 de ore, cea mai mare cifra in ultimele doua luni.Citeste si: