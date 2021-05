Comuna model din Alba da tonul si la imunizarea anti-COVID, cu o premiera nationala. Ce presupune campania "Vaccinare la poarta ta!"

Initiativa este adresata tuturor locuitorilor comunei. "Orice persoana, cu varsta de peste 18 ani, poate sa se programeze on-line, telefonic sau prin sms pentru a fi imunizata. In perioada 14 - 16 mai 2021, echipe medicale mobile vor veni in fiecare sat al comunei pentru actiunea de vaccinare", se arata intr-un comunicat de prezentare a campaniei.Practic, in cele trei zile ale campaniei, echipajele mobile contactate de primarie vor amplasa puncte de lucru in diverse locuri ale comunei, in asa fel incat sa fie cat mai aproape de toti localnicii inscrisi pentru imunizare.Programarile pot fi facute pana pe data de 12 mai online, telefonic sau prin intermediul medicilor de familie.