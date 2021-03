Campania de vaccinare trece la un alt nivel. Romanii vor putea fi vaccinati si in cabinetele medicilor de familie, fara programare pe platforma

"Cred ca spre sfarsitul lunii aprilie, inceputul lunii mai, vom incepe vaccinarea si in cabinetele medicilor de familie, in mod deosebit cu vaccin de la Johnson&Johnson si foarte probabil si AstraZeneca, fara sa mai existe posibilitatea de programare in platforma. Medicii de familie isi vor evalua persoanele pe care le au in evidenta si le vor programa", a spus Valeriu Gheorghita, la Digi 24 Gheorghita a mai declarat ca vaccinul Johnson&Johnson este recomandat tuturor persoanelor cu varste peste 18 ani."Din punct de vedere organizatoric, este un vaccin care se preteaza mai bine pentru a merge cu centre mobile de vaccinare sau in centre de tip drive-through sau, de asemenea, pentru echipe mobile sau in localitati din mediul rural ", a adaugat el.Gheorghita spune ca e optimist ca, pana la sfarsitul verii, vom ajunge la imunizarea colectiva, chiar daca entuziasmul oamenilor fata de vaccin va mai scadea."E o situatie pe care o anticipam. Pana la un anumit punct, oamenii vin in centrele de vaccinare. Dupa un anumit punct, oamenii nu se mai deplaseaza, pentru ca se vaccineaza procentul de persoane care isi doreau foarte tare vaccinul, raman ulterior cei care nu sunt convinsi si cei care ar vrea, dar nu pot sa ajunga. Si atunci prefera sa astepte sau pur si simplu renunta", a punctat Valeriu Gheorghita.