Cum s-ar putea aplica medicina personalizata in cazul vaccinarii contra COVID-19. "Organismul fiecaruia are o reactie individuala la vaccin"

Medicina personalizata - totul la momentul potrivit

Vaccinologia de precizie - grabita de pandemia de COVID-19

Vaccinurile care folosesc ARN mesager - un pas decisiv

Aceasta ar putea sa fie adaptata si folosita si in cazul COVID-19, astfel ca s-ar putea implementa si in acest caz "vaccinologia de precizie", astfel incat oamenii sa primeasca vaccinul potrivit, la momentul potrivit, de prima data.Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com in ce consta medicina personalizata si cum ar trebui sa fie raportata la vaccinurile contra COVID-19.Marius Geanta puncteaza un aspect important, si anume ca totul sa fie facut facut "la momentul potrivit"."Medicina personalizata, sau medicina de precizie, presupune administrarea medicamentului potrivit , pentru pacientul potrivit, la momentul potrivit, de prima data. De exemplu, in tratarea cancerului, medicina personalizata este deja o realitate, iar pacientii primesc, pentru multe tipuri de boala, un tratament individualizat, bazat pe analiza detaliata a tumorii", exemplifica Marius Geanta.Medicul numeste si cele doua mari beneficii, si anume eficacitatea crescuta si reducerea efectelor adverse."Beneficiile medicinei personalizate pot fi cuantificate din cel putin doua perspective: medicamentele au o eficacitate crescuta si au mai putine efecte adverse, atunci cand sunt administrate ca urmare a unei selectii precise a pacientilor, in comparatie cu abordarea clasica "one size fits all"", sustine Marius Geanta.Marius Geanta mentioneaza ca vaccinologia de precizie este un concept mai nou aparut, dar care a fost accelerat din cauza pandemiei de COVID-19. Acesta sustine ca, in contextul in care este in derulare o campanie globala de vaccinare, o astfel de abordare este necesara."In contextul administrarii pe scara larga a vaccinurilor si avand in vedere reactia individuala a organismului fiecaruia dintre noi fata de vaccinuri, o abordare din perspectiva medicinei personalizate se impune de la sine", explica Marius Geanta.Agentia Europeana a Medicamentului a stabilit o relatie de cauzalitate intre vaccinurile AstraZeneca si Johnson&Johnson si aparitia unor forme rare de tromboze, care asociaza si trombocitopenia. Acest lucru a fost posibil prin raportarea si analiza efectelor adverse, utilizand inteligenta artificiala, dupa cum sustine Marius Geanta.Prospectele au fost actualizate, iar acest lucru reprezinta "o masura de protectie". In plus, pe masura ce sunt colectate mai multe date si este inteleasa mai bine populatia de risc, vor putea sa apara recomandari suplimentare. Actualizarea prospectului , cum s-a intamplat in decembrie si cu vaccinurile Pfizer/BioNTech si Moderna si aparitia socului anafilactic, reprezinta o masura de protectie pentru cei care urmeaza sa primeasca aceste vaccinuri, fie prin formularea de contraindicatii sau precautii, fie prin implementarea in centrele de vaccinare a mijloacelor necesare pentru interventii daca apar situatii de urgenta.In cazul trombozelor rare asociate cu cele doua vaccinuri care folosesc adenovirusuri, analizele aprofundate ne vor ajuta, in lunile care urmeaza, sa intelegem si mai bine populatia la risc, asa incat sa poate fi formulate recomandari suplimentare", adauga Marius Geanta.Vaccinurile Pfizer si Moderna folosesc o tehnologie noua, cunoscuta sub numele de ARN mesager. Marius Geanta sustine ca aceasta tehnologie va reprezenta "un pas deciziv" pentru vaccinologia de precizie."Din perspectiva eficacitatii, utilizarea platformei ARN mesager pentru vaccinurile anti-Covid-19 poate fi considerata un pas decisiv pentru vaccinologia de precizie. ARN mesager, in comparatie cu alte platforme, permite o precizie mai mare in privinta formularii si livrarii vaccinului - in consecinta, raspunsul imun al organismului pare a fi, la randul lui, mai precis, asigurand o eficacitate de peste 94-95%, conform studiilor clinice, dar si primelor analize din viata reala.In acelasi timp, platforma ARN mesager permite adaptarea foarte rapida a vaccinurilor la variantele noi ale virusului - acesta este un aspect cheie pentru controlul continuu al pandemiei, bazat pe aceleasi principii ale vaccinologiei de precizie", concluzioneaza Marius Geanta.