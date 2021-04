Tanar din Brasov in soc anafilactic dupa ce a fost vaccinat cu Pfizer. "In istoricul medical al pacientului nu au existat antecedente si nici istoric alergic"

"In data de 20.04.2021, o persoana in varsta de 23 de ani, de sex masculin, a prezentat o reactie adversa de tip soc anafilactic, manifestata prin hipotensiune, puls rapid si slab, pierdere temporara a cunostintei, pentru cateva secunde. Reactia a aparut la cateva minute dupa administrarea dozei de vaccin Pfizer-Biontech", a transmis, meircuri, Prefectura Brasov.Vaccinarea s-a efectuat in Centrul de vaccinare al Spitalului Militar de Urgenta Regina Maria Brasov "In istoricul medical declarat al pacientului nu au existat antecedente personale patologice si nici istoric alergic.Personalul medical din centrul de vaccinare a intervenit prompt si a acordat primul ajutor, solicitand si echipa de resuscitare din serviciul UPU. Persoana a fost stabilizata si ulterior supravegheata in UPU si internata pe sectia medicala a unitatii sanitare, a mai transmis Prefectura.Miercuri, pacientul a solicitat externarea si a plecat spre domiciliu.Aceasta este a treia reactie severa post-vaccinare inregistrata in Romania.