Incepe vaccinarea profesorilor. Centre dedicate personalului din invatamant, deschise in Bucuresti si 23 de judete

De joi, se va incepe vaccinarea in alte 14 judete, din 26 februarie in 2 judete si in 1 martie in ultimele judete. Vaccimarea se va face in centre separate , special amenajate, cu vaccin AstraZeneca pentru persoanele care au 55 de ani inclusiv si cu vaccin Pfizer pentru cei peste aceasta varsta, urmand a exista circuite separate de vaccinare.Vaccinarea personalului din invatamant se va finaliza in 10 martie, pentru prima doza de vaccin.Se estimeaza ca 60.000 de persoane vor fi vaccinate."Toata perioada de vaccinare care va fi destinata pentru acest proces specific adresat personalului din invatamant dureaza pana in 10 martie pentru administrarea primei doze. Estimam un numar de aproximativ 60.000 de persoane care vor fi vaccinate in cadrul acestui proces. Reamintesc faptul ca deja peste 42.000 de persoane au fost vaccinate din randul personalului didactic si aproximativ 128.000 de persoane sunt deja programate", a precizat marti coordonatorul campaniei nasionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita Acesta a explicat si cum se programeaza persoanele pentru vaccinare."Programarea se va face dupa o alta modalitate si nu se efectueaza programarea in platforma informatica, practic unitatile de invatamant centralizeaza lista cu personalul propriu care doreste sa fie vaccinat in aceasta perioada, aceste liste sunt centralizate la nivelul inspectoratelor scolare judetene si sunt transmise catre directiile de sanatate publica.Directiile de sanatate publica, in functie de capacitatea cabinetelor de vaccinare si de perioada pe care am propus-o pentru derularea activitatii de vaccinare efectueaza programarea persoanelor respective, iar beneficiarii vor fi anuntati prin grija inspectoratelor scolare si a conducatorilor unitatilor de invatamant. Procesul de vaccinare ar trebui sa dureze intre 7-10 zile pentru fiecare judet, in functie de momentul la care debuteaza activitatea de vaccinare", a precizat el.