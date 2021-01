Romania, fruntasa la vaccinare in Uniunea Europeana. Cand ar putea fi imunizati 70 la suta dintre romani daca se mentine ritmul actual

Potrivit sursei citate, daca vaccinarea impotriva Covid-19 continua in acelasi ritm de pana acum, populatia blocului european va fi vaccinata doar in proportie de 15% pana la sfarsitul lunii septembrie. Pe baza mediei din saptamana care a trecut, Uniunea Europeana in ansamblul sau ar trebui sa isi intensifice efortul de vaccinare de 5 ori pentru a isi putea atinge tinta.Potrivit Politico, cea mai eficienta campanie de vaccinare din Uniunea Europeana se desfasoara in Malta, care ar putea sa atinga obiectivul Comisiei daca isi dubleaza numarul de doze administrate zilnic.Sursa citata mai arata ca Romania este fruntasa la vaccinari in UE, fiind pe locul 2, dupa Malta. Chiar si asa, conform calculelor celor de la Politico, Romania ar urma sa atinga obiectivul de 70% abia in decembrie 2022, daca mentine acest ritm, iar pentru a ajunge la data limita, ar trebui sa creasca rata vaccinarilor zilnice de trei ori. Mentinand ritmul actual, insa, in 22 septembrie Romania ar urma sa vaccineze doar 26% din populatia adulta.