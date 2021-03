Aproape 200 de reactii adverse au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma administrarii a peste 55.000 de doze de vaccin anti-COVID

Dintre vaccinurile administrate, in ultimele 24 ore, cele mai multe au primit serul Pfizer - 43.451, in timp ce altor 4.109 persoane li s-a administrat vaccinul Moderna. Un numar de 7.571 de persoane au fost vaccinate cu serul AstraZeneca, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Astfel, numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 1.888.032, din care 1.438.238 au fost vaccinate cu Pfizer, 128.458 cu Moderna si 321.336 cu AstraZeneca.In ultimele 24 de ore, au fost raportate 196 de reactii adverse, majoritatea - 123 - la vaccinul AstraZeneca. Alte 53 de reactii au fost la vaccinul Pfizer si 20 la Moderna."Mentionam ca 108 reactii adverse sunt in curs de investigare", a precizat CNCAV.