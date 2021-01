BioNTech avertizeaza ca vaccinarea anti-COVID in UE ar putea fi perturbata de probleme privind stocul de seruri

BioNTech lucreaza cu Pfizer pentru suplimentarea productiei de vaccin.Startup-ul german a condus cursa in vederea obtinerii unui vaccin, dar serul produs a ajuns greu in UE din cauza aprobarii relativ greoaie a lui din partea organismului de reglementare european.Intarzierile au surprins Germania, unde anumite regiuni au fost nevoite sa inchida temporar centrele de vaccinare la cateva zile dupa startul campaniei (27 decembrie)."Momentan, nu arata bine - apare un gol pentru ca nu exista alte vaccinuri aprobate si trebuie sa aoperim acest gol cu propriul nostru vaccin", a spus Ugur Sahin, CEO BioNTech, intr-un interviu acordat Spiegel, citeaza The Guardian.Este asteptat ca, pe 6 ianuarie, vaccinul dezvoltat de compania americana Moderna sa fie aprobat de European Medicines Agency (EMA).Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a indemnat EMA sa aprobe rapid si vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca, aprobat saptamana aceasta de Marea Britanie. Calendarul UE privitor la acesta nu este stabilit.Sahin a spus ca vaccinul Pfizer, pentru care este folosit RNA mesager, ar trebui sa fie eficient in cazul noii variante de coronavirus decetata initial in Marea Britanie, care pare a fi mai contagioasa."Facem teste pentru a vedea daca vaccinul nostru poate de asemenea neutraliza aceasta varianta si curand vom sti mai multe", a spus el.Legat de mutatia recenta, el a spus ca este posibil sa fie necesara optimizarea vaccinului, iar acest lucru ar dura sase saptamani, iar el ar trebui sa primeasca o noua aprobare.Citeste si: