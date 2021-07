Vaccinarea, condiție obligatorie la angajare. Cine va fi scutit

Noua politică adoptată de cotidianul american în privinţa vaccinării intervine în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19 în Statele Unite, atribuită variantei Delta a noului coronavirus , care este mai contagioasă.Companiile americane analizează în această perioadă modul şi momentul în care îşi vor redeschide birourile, într-o perioadă marcată de răspândirea acestei variante virale. Apple a anunţat săptămâna trecută că îşi amână redeschiderea birourilor până în octombrie - cu o lună mai târziu decât planificase - din cauza creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2.Cotidianul The Washington Post, deţinut de miliardarul Jeff Bezos , intenţionează să îşi redeschidă birourile pentru toţi angajaţii timp de trei zile pe săptămână începând din 13 septembrie, iar salariaţii companiei vor trebui să prezinte până la acea dată o dovadă a vaccinării împotriva COVID-19, a precizat Fred Ryan.Contractorii şi oaspeţii care vor pătrunde în birourile deţinute de The Washington Post vor trebui la rândul lor să prezinte o dovadă a vaccinării anti-COVID-19."Deşi majoritatea copleşitoare a angajaţilor de la The Washington Post au furnizat deja dovada vaccinării lor, nu a fost uşor să iau această decizie", a precizat acelaşi editor în emailul adresat salariaţilor cotidianului."Totuşi, ţinând cont de problemele grave de sănătate şi de îngrijorările sincere legate de siguranţa angajaţilor noştri, cred că planul nostru este cel corect", a adăugat el.