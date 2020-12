Vaccinare anti-COVID. La nivel national, au fost activate 82 de centre. Au fost distribuite 5.800 de doze

"Astazi, 31 decembrie, procesul de vaccinare continua atat in centrele de vaccinare deschise in Bucuresti, cat si in tara, fiind distribuite 5.800 de doze de vaccin", transmite Comitetul, prezentand si lista spitalelor care au primit aceste doze.In aceste centre de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in prima transa, cat si in cea de-a doua transa, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si Centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a Municipiului Bucuresti.De la Centrul National de Stocare "Cantacuzino" au fost distribuite 3.050 doze de vaccin pentru unitatile medicale din Bucuresti (950 doze), Ilfov (205 doze), Prahova (975 doze), Arges (100 doze), Calarasi (420 doze) si Teleorman (400 doze).Conform autoritatilor, in acest moment, procesul de vaccinare se desfasoara, conform Strategiei nationale de vaccinare, pentru personalul prevazut in Etapa I de vaccinare din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat.De la inceputul procesului de vaccinare, la nivel national, au fost activate 82 de centre de vaccinare.Citeste si: