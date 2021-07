Obligativitatea vaccinării medicilor. Ce șanse de reușită are aplicarea modelului francez la București. „Este o exigență etică și o datorie profesională fundamentală”

Cum au primit medicii din Franța decizia președintelui Macron

În ultima lună, în România se poartă discuții aprinse despre această măsură propusă de Ministerul Sănătății privind vaccinarea medicilor. Imediat după ce ministrul Ioana Mihăilă a anunțat că, ”personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui să se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testează”, sindicatele au ieșit și au spus că este un abuz și un eșec al campaniei de vaccinare . Astfel că, în continuare se discută pe această temă, însă nu s-a ajuns la o concluzie în acest sens.În timp ce noi încercăm să ne convingem medicii să se vaccineze, în Franța, anunțul făcut de președintele Emmanuel Macron , săptămâna trecută, a început să dea roade. Tot mai multe persoane solicită vaccinarea.”Această discuție despre obligativitatea vaccinării personalului medical și paramedical a apărut în Franța acum câteva săptămâni, plecând de la concluzia că, nu atât de mult medicii, cât mai ales personalul paramedical din centrele de bătrâni nu era vaccinat. Persoanele în vârstă erau vaccinate în proporție de 80%, însă personalul medical de acolo era vaccinat în proporție de 50%.Atunci s-a spus că nu este normal acest lucru pentru că cei care nu sunt vaccinați din diverse motive, sunt bolnavi sau prea bătrâni pentru a li se cere consimțământul pot să fie infectați și poate apărea din nou un val de oameni bolnavi grav care vor avea nevoie de reanimare”, a explicat pentru Ziare.com dr. Radu Lupescu, medic anestezist în Franța și președintele Asociației medicilor din clinica Rhena din Strasbourg.Și în Franța au fost o serie de reacții din partea celor vizați. ”Ordinul Medicilor a transmis că vaccinarea este o ”exigență etică și o datorie profesională fundamentală”.Chiar și Sindicatul Asistenților s-a arătat de acord cu vaccinarea, însă purtătorul de cuvânt al acestei organizații a precizat că mai bună ar fi fost convingerea decât constrângerea”, a mai precizat medicul Radu Lupescu.Conform specialistului, ”în prezent, în Franța medicii sunt vaccinați în procent de 72%, nu atât de mult cât ne așteptam, 58% din asistenți, aproximativ 50% din personalul auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc).În schimb, dacă ne uităm la medicii de familie, aceștia sunt vaccinați în proporție de 91%”.Doctorul Lupescu a mai arătat că, ”este o diferență și de la o regiune la alta. De exemplu, personalul clinicii in care lucrez este vaccinat in proporție de aproximativ 70%. Și știu că marea majoritate dintre medicii (care sunt privați) care lucrează în clinică sunt vaccinați. Dar nu am un procentaj exact. Însă, discutând cu medicii din sudul Franței, am aflat că acolo procentajul este mult mai mic, undeva de 45%, atât în rândul medicilor cât și al asistenților.Această reticență nu ar trebui să existe. Însă, această măsură de vaccinare obligatorie a atras un număr foarte mare de persoane care vor să se vaccineze pentru a nu fi în contradicție cu cerințele, în primul rând, iar în al doilea rând pentru ca populația generală să aibă acces la restaurante, concerte etc.Este o creștere foarte mare a cererilor de vaccinare, în Franța. Sunt peste 800.000 de vaccinați în fiecare zi”.”Pe de altă parte, Comisia Națională de Informatică și Libertate, cea care decide accesul la datele personale și au admis ca fiind corectă solicitarea medicilor de familie să aibă lista pacienților nevaccinați. Cu condiția ca această listă să fie folosită doar pentru această campanie de sensibilizare și să fie distrusă după aceea”, a mai arătat medicul.Cel mai recent studiu făcut de Federația Solidaritatea Sanitară subliniind că doar 45% din personalul medical s-a și vaccinat până în prezent.Analiza organizației sindicale creionează și un profil al lucrătorilor nevaccinați. În primul rând, aceștia nu sunt convinși de siguranță și eficiența vaccinului. În al doilea rând, ei tind să facă parte din colective cu puțini colegi vaccinați. Nu în ultimul rand, nu au fost subiecții unor informări oficiali pe tema vaccinului, se mai arată în documentul citat.Spre exemplu, unele cadre medicale care refuza vaccinarea consideră că vaccinul este un experiment genetic , că toată campania de vaccinare este o manipulare ordinară sau că imunizarea nu e necesară pentru majoritatea populației. Studiul mai notează că reacțiile adverse pe care le consideră grave sau faptul ca au trecut deja prin infectia cu coronavirus sunt alte cauze pentru care lucrătorii medicali refuză imunizarea împotriva noului coronavirus.Au existat de asemenea respondenți la studiu care afirmă că un vaccin apărut peste noapte nu îi poate convinge să se vaccineze sau că vor alege sa se imunizeze atunci cand vor ajunge la concluzia "ca merită".Până în prezent, Italia, Franța și Grecia au impus obligativitatea vaccinării personalului medico-sanitar. Însă și alte state din UE, precum Letonia și Ungaria, au în vedere adoptarea în curând a unor astfel de măsuri.