Vaccinarea persoanelor infectate cu Sars-CoV-2 se poate realiza dupa vindecare. Dupa soc anafilactic, pacientul trebuie sa reia vaccinarea. Pana cand se poate amana rapelul

Pana cand se poate amana rapelul

Ce se intampla in cazul unui soc anafilactic dupa vaccinare

Totodata, in cazul in care o persoana dezvolta infectie cu SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze de vaccin impotriva COVID-19, aceasta va putea fi vaccinata dupa vindecare, prin continuarea schemei de vaccinare, fara reluarea primei doze.Pentru situatiile in care o persoana careia i s-a administrat prima doza deimpotriva COVID-19 are contraindicatii temporare pentru cea de-a doua doza, administrarea rapelului va putea fi amanata pana la un interval optim de maximum 42 de zile. In situatii exceptionale, rapelul poate fi administrat si dupa aceasta perioada.In cazul, intervalul optim de amanare a dozei de rapel este pana la 35 de zile, insa, in situatii exceptionale, rapelul poate fi administrat si dupa aceasta perioada. De asemenea, daca o persoana prezintadupa administrarea primei doze de vaccin tip ARNm nu va mai primi a doua doza, fiind recomandata reluarea vaccinarii cu un alt vaccin fabricat dupa o tehnologie diferita In cazul decalajelor privind administrarea dozei a doua de vaccin impotriva COVID-19, persoana programata va putea modifica data efectuarii dozei de rapel direct in platforma electronica sau prin modalitatile deja cunoscute pentru programarea initiala.Pentru situatiile in care cea de-a doua doza de vaccin se administreaza accidental, la mai putin de 21 de zile de la efectuarea primei doze, nu mai este necesara efectuarea unei alte doze de rapel.