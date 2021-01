Vaccinarile au scazut drastic in Romania odata cu venirea weekendului. Cati oameni au mai fost imunizati in ultimele 24 de ore

incepand cu data de 27 decembrie 2020, este de 102.301.Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost vaccinate in Romania 9.595 de persoane.Raportarea de sambata, 9 ianuarie, arata o scadere drastica, aproape la jumatate, a numarului de vaccinari de la o zi la alta. Vineri, in acelasi interval, fusesera imunizati aproximativ 17.000 de oameni.Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore):- 39 reactii comune si minore, dintre care:- 11 reactii locale;- 28 reactii generale.Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27decembrie 2020): - 350, dintre care:- 140 reactii locale cu durere la locul injectarii;- 210 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie);