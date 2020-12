Reuters: Un asistent medical din SUA, vaccinat impotriva COVID-19, a facut boala. Expert medical: "Dureaza intre 10 si 14 zile pana se obtine protectia"

Conform sursei citate, un expert medical, citat de ABC News, a spus ca organismul are nevoie de mai mult timp pentru a-si construi protectia.Concret, asistentul medical de 45 de ani lucreaza in doua unitati medicale diferite si a postat pe Facebook ca s-a vaccinat anti COVID-19 pe 18 decembrie. Barbatul a spus ca l-a durut bratul o zi de la administrarea serului, dar ca nu a avut alte efecte secundare.Sase zile mai tarziu, barbatul a anuntat ca s-a imbolnavit de COVID-19, intr-una din cele doua unitati medicale in care isi desfasura activitatea, printre simptome numarandu-se frisoanele, durerile musculare si oboseala. La testare, a iesit COVID pozitiv.Acest scenariu nu este unul neasteptat, a comentat pentru ABC News un expert medical in boli infectioase din San Diego. "Stim din studiile clinice privind vaccinul ca va dura intre 10 si 14 zile pana cand veti incepe sa dezvoltati protectie impotriva vaccinului", a declarat Christian Ramers.CITESTE SI: