Campania de vaccinare: Peste 80.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore. 133 de reactii adverse raportate

Cei mai multi romani s-au vaccinat cu Pfizer in ultimele 24 de ore, mai exact 43.526 - cu prima doza si 18.201 cu a doua doza. Vaccinul Moderna a fost folosit la 4.887 de persoane aflate la prima doza si 4.190 de romani si-au facut rapelul cu acest vaccin.In ceea ce priveste vaccinul Astra Zeneca, doar 1.384 de persoane s-au imunizat folosind prima doza din acest vaccin si 7.868 si-au facut rapelul cu AstraZeneca in ultimele 24 de ore.In total, 49.797 de persoane s-au vaccinat in Romania cu prima doza de vaccin in 24 de ore, ajungand astfel la 944.578 de vaccinati cu prima doza si la 1.527.201 de vaccinati si cu rapelul.S-au inregistrat 133 de reactii adverse in ultimele 24 de ore.De altfel, Guvernul a anuntat recent ca a aprobat un memorandum privind o noua comanda de vaccin Pfizer/BioNTech, de 4,2 milioane de doze.