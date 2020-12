FOTO Cum au fost aduse in Romania, prin curier, vaccinurile anti-COVID

Ce este gheata carbonica

Insa nu doar in Romania ajung astfel dozele de vaccin anticovid. Potrivit unui comunicat DHL, pe langa primele zboruri catre Israel, Mexic si Singapore, compania de curierat expres si logistica se pregateste sa efectueze alte zboruri in perioada urmatoare, cu vaccinuri de la centrele sale de operare din intreaga lume."Dupa numeroase luni de pregatire, suntem bucurosi ca ne-a fost atribuita misiunea de distribuire a vaccinurilor si ca putem astfel contribui cu expertiza logistica si reteaua noastra pentru a face vaccinul accesibil la nivel mondial", mentioneza Agnieszka Blas, Director General al filialei romane a companiei.In cazul vaccinului Comirnaty, cutiile termoizolante pentru transport sunt conforme cu cerintele si standardele transporturilor care contin gheata carbonica, impuse de catre IATA (The International Air Transport Association).Furnizorii de logistica sunt provocati sa stabileasca rapid un lant de aprovizionare medicala pentru a livra vaccinuri intr-o cantitate fara precedent, de peste 10 miliarde de doze la nivel mondial - inclusiv in regiunile cu infrastructuri logistice mai putin dezvoltate, unde traiesc aproximativ 3 miliarde de oameni. Pentru a asigura o acoperire globala in urmatorii doi ani, vor fi necesare pana la 200.000 transportatori de paleti si 15.000.000 lacutii de racire, precum si un numar de 15.000 zboruri pentru diferitele configuratii ale lantului de aprovizionare.Anumite vaccinuri necesita conditii speciale de depozitare si transport (temperaturi cuprinse intre -90 grade C si -60 grade C).Gheata carbonica, cunoscuta si sub denumirea de gheata uscata, este o forma solida a dioxidului de carbon. Aceasta este folosita in special ca agent de racire si are in acest sens o serie de avantaje precum temperatura mai scazuta decat cea a apei inghetate si neproducerea de reziduuri, conform Europa FM Gheata carbonica sublimeaza la -78.5 grade C. Aceasta temperatura foarte scazuta face ca lucrurile solidificate sa fie extrem de greu de utilizat fara folosirea unei protectii adecvate, din cauza fenomenului de inghetare a tesuturilor vii (degeraturi).