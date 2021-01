Vaccinul anti-Covid-19 Johnson & Johnson are o eficienta de 72% in Statele Unite si o eficienta medie de 66% la nivel global

Vaccinul impiedica forme grave in proportie de 85%

Testul clinic efectuat pe trei continente, care a vizat multiple variante ale noului coronavirus, a implicat 44.000 de voluntari. Eficienta vaccinului impotriva Covid-19 este de 66% in America Latina si de 57% in Africa de Sud, o tara in care se afla in circulatie o varianta SARS-CoV-2 mai contagioasa.Este vorba despre o eficienta mai mica decat a vaccinurilor aliantei americano-germane Pfizer Inc/BioNTech SE si companiei americane Moderna Inc, de aproximativ 95%, care se administreaza in doua doze.Insa acest test clinic a fost realizat in principal in Statele Unite, inaintea raspandirii unor noi variante ale noului coronavirus , care se afla in prezent in centrul atentiei.Obiectivul principal al studiului J&J a fost prevenirea unor forme moderate si grave de covid-19, iar vaccinul impiedica forme grave in proportie de 85% si poate reduce spitalizarile in cazul contaminarii cu multiple variante de SARS-CoV-2 la 28 de zile dupa vaccinare. Acest nivel de preventie "poate proteja sute de milioane de oameni de consecinte grave sau mortale ale covid-19", declara directorul stiintific al J&J, dr. Paul Stoffels.Compania vrea sa ceara, saptamana viitoare, autorizarea de urgenta a vaccinului de catre Agentia americana a medicamentului (FDA).Autoritati americane din domeniulsanatatii publice spera ca vaccinul J&J sa creasca aprovizionarea cu vaccinuri si sa simplifice campania de vaccinare impotriva covic-19 in Statele Unite.Spre deosebire de vaccinurile Pfizer/BioNTech si Moderna, vaccinul J&J nu se administreaza in doua doze si nu se pastreaza la temperturi foarte scazute, ceea ce-l transforma intr-un candidat bun in regiuni ale lumii cu o infrastructura in domeniul transportului slaba si fara instalatii frigorifice de stocare suficiente.