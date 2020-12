Vaccinul anti-Covid-19 produs de Moderna a fost autorizat de SUA. Guvernul american va cumpara 200 de milioane de doze

Astfel, vaccinul Moderna a devenit al doilea vaccin autorizat intr-o tara occidentala, dupa cel al aliantei americano-germane Pfizer/BioNtech.La fel ca vaccinul Pfizer, vaccinul Moderna nu este recomandat persoanelor susceptibile sa faca reactii alergice.Cele doua vaccinuri au la baza o noua tehnologie, a ARN-ului mesager, si s-au observat reactii alergice atat la doua persoane care au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer in Regatul Unit, cat si la doua persoane vaccinate in Statele Unite.Moderna, o tanara societate in domeniul biotehnologiei cu sediul in Massachusetts, a depus aceasta cerere de autorizare de urgenta in urma cu doar doua saptamani si jumatate.Ea a inceput sa lucreze la vaccinul sau inca din ianuarie, in colaborare cu Institutele Nationale americane de Sanatate (NIH) si a primit, pentru a face acest lucru, o sustinere in valoare de 2,5 miliarde de dolari din fonduri publice.Guvernul american a preachizitionat 200 de milioane de doze din vaccinul Moderna si 100 de milioane din vaccinul Pfizer.Vaccinul Moderna este mai usor de depozitat si de transportat decat vaccinul Pfizer-BioNTech, care se pastreaza la o temperatura de -70 grade C pana la -80 grade C.Autoritatile sanitare americane estimeaza ca, pana la sfarsitul anului, in Statele Unite urmeaza sa fie folosite 40 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech si Moderna la vaccinarea a 20 de milioane de oameni.Citeste si: