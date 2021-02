Al treilea vaccin anti-COVID-19, realizat de Johnson & Johnson, a fost autorizat de urgenta in Statele Unite. 3 milioane de doze, gata de distributie

3 milioane de doze, gata de distributie

Cum functioneaza vaccinul

Acest vaccin cu doza unica numit Janssen COVID-19 , care poate fi pastrat la temperatura frigiderului, se alatura celor de la Pfizer/BioNTech si Moderna in campania masiva de vaccinare din Statele Unite, unde pandemia a facut peste 500.000 de morti.Dupa ce a studiat in detaliu datele testelor clinice, efectuate pe mai mult de 43.000 de persoane, un comitet de experti a recomandat vineri lansarea pe piata a vaccinului companiei americane.Cel putin trei milioane de doze din produsul Johnson & Johnson sunt gata pentru a fi distribuite incepand de saptamana viitoare, potrivit guvernului american.Compania s-a angajat sa livreze Statelor Unite 100 de milioane de doze pana la sfarsitul lunii iunie.Cu 600 de milioane de doze comandat e in total companiilor Pfizer si Moderna, Statele Unite vor avea deja suficiente vaccinuri pana la sfarsitul lunii iulie pentru a imuniza aproape intreaga populatie.Dar adaugarea celor ale lui Johnson & Johnson ar putea mari si mai mult viteza campaniei de vaccinare.In total, peste 72 de milioane de injectii au fost efectuate pana acum in tara cea mai indurerata de pandemie in termeni absoluti.Vaccinul Johnson & Johnson, a carui administrare a inceput deja in Africa de Sud, este un vaccin cu "vector viral".El utilizeaza ca suport un alt virus mai putin virulent, transformat pentru a-i adauga instructiuni genetice de la o parte a virusului responsabil pentru COVID-19. Odata ajuns in celule, se produce o proteina tipica SARS-CoV-2, educand sistemul imunitar sa o recunoasca.In cursul testelor clinice, eficacitatea vaccinului a fost de 85,9% impotriva formelor severe de COVID-19 in Statele Unite, potrivit datelor publicate de FDA. Toate regiunile testului clinic combinate, aceasta a fost de 66,1% impotriva formelor moderate ale bolii si, in general, "similare" pentru toate categoriile de populatie (varste, grupuri etnice).Efectele secundare cele mai frecvent observate au fost durerea la locul injectiei, cefaleea, oboseala si durerile musculare.