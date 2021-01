Vaccinul anti COVID care ar oferi imunitate pe viata. Cine il produce

Oamenii de stiinta de la Institutul Rega al Universitati din Leuven, Belgia, au inceput sa testeze noul vaccin, care ar urma sa fie distribuit in aceasta toamna, scrie Digi24.ro "Suntem singura echipa din lume care folosim vaccinul impotriva febrei galbene ca vector, ca punct de plecare pentru vaccinul nostru. Alte companii precum Astra Zeneca si Johnson&Johnson folosesc virusuri comune de gripa pe care-i pun in ARN mesager. Avantajul vaccinului nostru este ca protejeaza si impotriva febrei galbene, iar pentru America Latina si Africa poate fi un bonus. In momentul in care China a pus codul genetic al lui SARS-CoV-2 online, pe 11 ianuarie 2020, noi am inceput sa dezvoltam in doua saptamani, sa initiem vaccinul", sustine Johan Neyts, seful Institului Rega-UCL Louvain.Si conditiile in care poate fi transportat vaccinul sunt de departe mult mai avantajoase comparativ cu celelalte vaccinuri aparute deja de piata. Astfel, serul belgienilor trebuie depozitat la - 8 grade Celsius si pastrat in frigidere obisnuite, spre deosebire de cele de la Pfizer, la - 70 de grade Celsius sau Moderna, la - 20 de garde Celsius."Dupa o singura doza, la zece zile dupa aceasta, vaccinul nostru s-a dovedit ca este eficient total pe animale. Imaginati-va ca daca in China, s-ar fi permis accesul imediat cu medicamente , trimise si transportate prin Organizatia Mondiala a Sanatatii, pentru primii bolnavi, medici , asistente, familiile lor, impreuna cu carantina, am fi putut controla izbucnirea pandemiei", a mai spus directorul Institutului belgian, potrivit sursei citate.CITESTE SI: