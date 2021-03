Vaccinul anti-Covid dintr-un lot AstraZeneca, suspendat in Austria, dupa ce o femeie a murit si alta a prezentat complicatii grave

"Biroul Federal pentru Siguranta in Ingrijirea Medicala (BASG) a primit doua informari in legatura temporala cu vaccinarea din acelasi lot al vaccinul AstraZeneca in clinica din districtul Zwettl", a fost anuntat.O femeie in varsta de 49 de ani a murit din cauza unor probleme de coagulare a sangelui, iar o alta in varsta de 35 de ani a dezvoltat un embolism pulmonar si se recupereaza acum."In prezent, nu exista dovada ca exista o relatie de cauzalitate cu vaccinarea", a mai spus BASG.Ziarul elvetian Niederoesterreichische Nachrichten, postul de televiziune ORF si agentia de presa APA au transmis ca femeile erau asistente medicale care lucrau in clinica Zwettl.