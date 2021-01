Valeriu Gheorghita: "Eficacitatea acestor vaccinuri este pastrata si pentru tulpina din Marea Britanie"

"Da, la acest moment, datele sunt cat se poate de bune, si anume eficacitatea acestor vaccinuri este pastrata si pentru tulpina din Marea Britanie si care, din pacate, vedem ca este emergenta si in Romania.Ca atare, a fost un motiv pentru care noi ne-am dorit accelerarea campaniei de vaccinare si cresterea numarului de persoane vaccinate zilnic , tocmai pentru a asigura protejarea unui numar cat mai mare de persoane intr-un interval mai scurt de timp. A fost si motivul pentru care am decis devansarea etapei a doua, incepand cu data de 15 ianuarie. Dupa cum stiti, ea era prevazuta la inceputul lunii februarie", a aratat el in cadrul unei conferinte de presa.Intrebat daca este posibil ca angajati din domenii esentiale sa isi cedeze locul la vaccinare unor persoane in varsta sau bolnavilor cronici, Valeriu Gheorghita a apreciat ca un astfel de gest reprezinta o dovada de solidaritate."Eu cred ca este un gest laudabil. Din punctul meu de vedere, da dovada de solidaritate intr-un moment dificil pentru toata lumea, cu atat mai mult pentru Romania. Trebuie sa dam prioritate persoanelor vulnerabile, persoanelor varstnice, persoanelor cu boli cronice, care practic au cea mai mare nevoie in acest moment de vaccinare", a spus el.Si medicul Adrian Marinescu a spus, intr-un interviu la Digi 24 ca acest vaccin este eficient si pentru tulpina din marea Britanie.CITESTE SI: