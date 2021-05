Temerile privind vaccinarea anti-COVID a copiilor, spulberate de specialisti. "Nu sunt studii ca ar avea efecte adverse, indiferent de varsta"

Doctor Adrian Marinescu: "De ce avem nevoie sa ii vaccinam pe cei mici? Sunt trei explicatii"

Ce sa faca autoritatile pentru ca mesajele corecte sa ajunga la parinti

Cati parinti vor sa-si vaccineze copiii anti-COVID. In SUA, peste jumatate din cei chestionati au raspuns afirmativ

1. Vaccinul ar putea avea un impact pe termen lung asupra fertilitatii

2. Copilul care a fost vaccinat poate avea efecte atat de mari incat sa-i scada concentarea si sa rateze cursuri scolare ori sa-i afecteze calificativele?

3.Ce stim despre dozele pentru copii - vor fi mai mici decat cele administrate adultilor?

4. Ar putea influenta imunitatea copilului in fata altor virusi?

5.Cum se va integra acest vaccin in lista pentru elevii de gimnaziu?

Autoritatile din Statele Unite au aprobat, deja, utilizarea serului anti-COVID de la Pfizer pentru imunizarea copiilor intre 12 si 15 ani . Uniunea Europeana urmeaza, de asemenea, sa adopte o decizie similara.Desi acest fapt ar trebui sa ne bucure, avand in vedere ca ne dorim cu totii stoparea pandemiei, peste tot in lume au aparut deja o multime de semne de intrebare privind efectele de durata medie si lunga a acestor seruri asupra copiilor.Parintii se intreaba daca nu cumva acest vaccin va influenta fertilitatea fetelor , ori va da autism sau chiar cancer. Doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Capitala, spune ca este un vaccin ca oricare altul."In primul rand, nu exista dovezi care sa arate ca aceste vaccinuri, indiferent de varsta, dau niste reactii sau efecte adverse la distanta. S-a discutat despre multe variante de vaccinuri, nu numai cel pentru SARS-CoV-2. Si, daca ne uitam la experienta concreta, acele lucruri despre care s-a vorbit de-a lungul timpului nu s-au concretizat.Cu atat mai mult nu ar avea de ce sa apara in urma vaccinului anti-COVID".Medicul spune ca ar trebui sa punem problema altfel: "de ce am nevoie sa ii vaccinez pe cei mici?""Ar fi trei explicatii.In primul rand ei sunt cei care interactioneaza foarte mult la scoala, la locul de joaca si atunci ei reprezinta vectori pentru cei din familie care au boli cronice sau pentru bunicii in varsta.In al doilea rand nu exista o garantie ca cei mici vor face neaparat o forma usoara sau vor fi asimptomatici. Spunem ca acest lucru se intampla cu mare probabilitate, insa nu avem garantia ca este asa. Mai ales ca exista situatii cand si cei mici pot avea afectiuni cronice, ca astm bronsic, sunt supraponderali, etc.Apoi vorbim despre un vaccin care este comparabil cu alte vaccinuri care se fac la cei mici, ca cele pentru bolile copilariei, pentru meningococ, pentru gripa si asa mai departe. pana la urma este inca un vaccin care protejeaza in conditiile in care vorbim inca de pandemie. Este un risc foarte mare de infectare, iar cei mici se pot infecta foarte usor", a mai spus medicul.Medicul Adrian Marinescu a mai spus ca mesajele trebuie sa fie clare, corecte si suficient de des repetate. "Oamenii ar trebui sa isi ia informatii din surse credibile, documentate si care au o baza stiintifica, nu la nivel de internet sau de vorbe.Iar referitor la cei care vorbesc despre efecte adverse la distanta, parintii ar trebui sa se uite mai cu atentie si sa vada ca respectivii vorbesc fara sa aiba niste dovezi sau niste studii care sa arate ca s-a intamplat un anumit lucru. Sau ar trebui sa vada ca alte vaccinuri nu au determinat lucrul acesta.Pentru ca s-a vorbit si despre alte variante de vaccin si in final nu s-a ajuns la concluzia ca acest lucru s-a intamplat"."Si mai trebuie luat in calcul un lucru si anume ca in acest moment si procesul de invatamant se va desfasura mai usor. Probabil ca daca vaccinarea extinsa ar fi existat in randul celor mici dinainte, nu am fi avut aceste pauze in prezentarea fizica la scoala, ori situatiie destul de lungi in care a fost lockdown. Trebuie sa se gandeasca la lucrurile practice care se pot intampla si care, de fapt, ii ajuta", a mai spus doctorul Marinescu.Conform estimarilor CNN , dupa aprobarea in SUA a vaccinului Pfizer/BioNTech pentru copii cu varste de 12-15 ani, un procent important din populatie a devenit eligibila pentru imunizare.Se vorbeste ca 5% din populatie - aproape 17 milioane de adolescenti - ar fi eligibili pentru vaccinare.Aproximativ 52% dintre parinti au spus ca este probabil sa isi vaccineze copiii impotriva Covid-19 atunci cand un vaccin devine disponibil pentru grupa lor de varsta, potrivit unui sondaj efectuat in prima saptamana a lunii aprilie.Acest lucru lasa multi parinti nesiguri, vulnerabili la campaniile de dezinformare privind siguranta vaccinurilor care s-au raspandit pe retelele de socializare.Doctorul Yvonne Maldonado, care conduce Comitetul pentru boli infectioase al Academiei Americane de Pediatrie, este seful diviziei de boli infectioase pediatrice a Scolii de Medicina a Universitatii Stanford si conduce in prezent studii de vaccinare la copii cu varsta sub 12 ani, spune:"Oamenii spun asta despre fiecare vaccin de cand imi amintesc! Exista un intreg grup de oameni care au vorbit despre ceea ce ei numesc "insuficienta ovariana primara" si au atribuit acest lucru altor vaccinuri din trecut. Nu ma mir daca fac acelasi lucru cu vaccinul Covid-19", a precizat Yvonne Maldonado.Medicul a mai precizat ca "nu exista dovezi in acest moment ca acest vaccin va afecta dezvoltarea sau fertilitatea. Este o platforma de vaccin ARNm - intra in celula si serveste drept sablon pentru dezvoltarea anticorpilor si se dezintegreaza aproape imediat in bucati mici, care sunt inerte.Este format din acizi nucleici, care sunt in esenta elementele de baza ale tuturor celulelor noastre, iar acestea nu sunt incorporate in nimic. Ele se destrama si sunt eliminate"."La fel ca orice alt vaccin, copiii se pot simti putin obositi, dar cu siguranta nu cred ca va fi o reactie majora. Mai mult, tipul de lucruri pe care le vedem in mod obisnuit - o durere de brat, poate ceva roseata la locul injectarii si poate o boala asemanatoare gripei de grad scazut, daca exista o reactie. Aceste simptome ar trebui sa dispara in 48 de ore, dar cred ca poate fi o idee buna sa fii cel putin pregatit pentru asta.Nu am niciun motiv sa cred ca scoala unui copil va fi afectata. De fapt, cred ca aceasta va fi o mare oportunitate pentru oamenii care au planificate evenimente pentru sfarsitul anului scolar. Vaccinarea copiilor lor cat mai curand posibil inseamna ca vor fi protejati mult mai repede", este de parere medicul Yvonne Maldonado."Specificatiile privind nivelurile de dozare vor fi disponibile dupa intalnirile de saptamana viitoare. Deocamdata pot spune ca dozele au fost bine studiate la cateva mii de copii de toate varstele. Deci, ei vor fi analizat foarte, foarte atent doza pentru a se asigura ca este sigura si eficienta.Dar, evident, la ce trebuie sa ne gandim este daca doza va fi sau nu diferita la copiii cu varsta sub 12 ani, si asta este ceea ce studiem acum. Pot exista diferente in raspunsurile la copiii mai mici, in primul rand deoarece copiii mici sunt mai predispusi sa sufere o febra mai mare in general decat adultii si copiii mai mari.Este posibil sa avem nevoie de o doza mai mica pentru copiii mai mici, deoarece, evident, raspunsurile sistemului imunitar sunt mult mai robuste. Dar aceste studii sunt inca in desfasurare in acest moment pentru copiii sub 12 ani, asa ca nu stim inca.Stim din datele de linie de varf ale lui Pfizer privind copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani ca raspunsurile imune au fost mai robuste decat adultii. Si acesta este de fapt un lucru bun", a precizat doctorul Maldonado."Vaccinul nu este un vaccin impotriva virusului viu. Nu este derivat din animale, oameni sau chiar din alte virusuri. Este fabricat din acizi nucleici sintetici.Raspunsul imun la vaccin a fost urmarit extrem de atent pentru a fi sigur ca nu declanseaza calea inflamatorie similara cu cea pe care o vedem cu efecte pe termen lung si nu am vazut acest lucru in niciuna dintre zeci de milioane de doze care au fost administrate adultilor sau adolescentilor.Nu numai ca nu am vazut acest lucru, dar baza de laborator pentru acest raspuns inflamator nu a fost, de asemenea, documentata pentru a se intampla cu vaccinul", a mai spus doctorul Maldonado.Doctorul Maldonado: "Ne uitam foarte atent la acest lucru, deoarece ne confruntam cu o problema in care copiii nu au ajuns la vaccinarile lor generale in ultimul an din cauza opririi pandemiei.Aici sunt datele nationale care sugereaza ca grupul de 11-12 ani este cel care prezinta cel mai mare risc de a fi intarziat in celelalte vaccinari. Incercam sa ne dam seama cum sa facem mai usor pentru medicii pediatri sa-si administreze vaccinurile generale pe care trebuie sa le ajunga din urma, precum si vaccinul Covid".In Europa, avizul pentru posibilitatea administrarii vaccinului la categoria de varsta 12 - 15 ani ar putea fi dat in trei, patru saptamani. Asta pentru ca procesul de autorizare este unul mai complicat la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului.