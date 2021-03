Comisarul european pentru Industrie, despre livrarea intarziata a vaccinului AstraZeneca: "Este inacceptabila". Nu exista un plan de a da in judecata compania

Potrivit Digi 24, AstraZeneca a anuntat ca va incerca sa livreze statelor membre UE 30 de milioane de doze de vaccin pana la sfarsitul lunii martie, mult mai putine fata de obligatiile contractuale initiale, de 90 de milioane, si fata de angajamentul facut luna trecuta, de a livra 40 de milioane de doze.Intr-o declaratie facuta duminica la radioul francez Europe 1, comisarul european pentru Industrie, Thierry Breton a afirmat ca intarzierea celor de la AstraZeneca este "inacceptabila", insa pana acum nu exista niciun plan de a da in judecata compania."Vestea buna este ca, desi exista intarzieri cu AstraZeneca, nu vom intarzia cu programul nostru de vaccinare in primul trimestru. Pfizer produce mai mult, mult mai mult decat era planificat, si ne va livra mai mult", a spus comisarul european.Liderii UE au fost criticati pentru lansarea lenta a campaniilor de vaccinare in comparatie cu alte tari, din cauza unui proces mai lung de aprobare si cumparare a vaccinurilor, dar si din cauza intarzierilor aparute in mod repetat in procesul de livrare.Noua tinta referitoare la livrarile de vaccinuri ale AstraZeneca depinde de autoritatea de reglementare a medicamentelor din UE, care trebuie sa aprobe aprovizionarea de la o fabrica din Olanda, arata un document intern, citat sambata de Reuters.Breton a spus ca AstraZeneca are probleme cu testarea, ceea ce reprezinta un semn al problemelor de logistica, si a indemnat consiliul de administratie al companiei sa ia masuri.