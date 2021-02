De ce este primit vaccinul AstraZeneca cu pesimism. OMS: "Este mult prea devreme sa fie respins"

"Vor fi poate necesare o a doua si a treia generatie"

Romania incepe vaccinarea cu AstraZeneca

"Este mult prea devreme ca acest vaccin sa fie respins". Vaccinul AstraZeneca este "o parte importanta a raspunsului global la actuala pandemie", a declarat Richard Hatchett, care conduce CEPI, ramura de cercetare a mecanismului Covax infiintata de OMS pentru a incerca sa garanteze o distributie echitabila a mijloacelor de lupta impotriva COVID-19. "Este absolut crucial sa folosim cat mai eficient posibil instrumentele pe care le avem", a insistat acesta in timpul conferintei de presa bi-saptamanale a OMS de la Geneva.Vaccinul AstraZeneca a intampinat obstacole in ultimele saptamani, eficacitatea acestuia fiind pusa la indoiala pentru persoanele cu varsta de peste 65 de ani. De asemenea, duminica, Africa de Sud a ridicat posibilitatea unei eficacitati "limitate" a acestui vaccin in cazul variantei sud-africane a virusului, considerata a fi mai contagioasa si responsabila in mare masura pentru al doilea val de infectare din aceasta tara.Michael Ryan, directorul executiv al Programului de urgenta sanitara al OMS a declarat ca "sarcina principala a vaccinurilor este acum aceea de a reduce numarul spitalizarilor si al deceselor. Si mi se pare ca in acest moment datele ne arata ca asta fac toate vaccinurile"."Vor fi poate necesare o a doua si a treia generatie de vaccinuri pentru a reusi mai mult", a recunoscut Ryan. Bazandu-se insa pe experienta sa in combaterea unora din cele mai mortale boli, a subliniat ca, in gestionarea crizei, "este vorba de a face ceea ce putem imediat".Vaccinul AstraZeneca, care nu are inca aprobarea OMS dar a primit unda verde din partea autoritatilor sanitare din multe tari, inclusiv a UE, reprezinta marea majoritate a dozelor de vaccin pe care sistemul Covax doreste sa le distribuie in principal in tarile defavorizate pentru a proteja, prioritar, personalul medical si persoanele cele mai vulnerabile.Comitetul de experti al OMS a lucrat luni la dosarul AstraZeneca, dar va mai dura cateva zile inainte ca un set de concluzii sa fie date publicitatii.Autoritatile au anuntat luni, 8 februarie, ca de la data de 15 februarie a.c., in Romania, va incepe imunizarea populatiei cu vaccinul AstraZeneca . Astfel, la nivel national, pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare.