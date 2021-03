STUDIU: Vaccinul AstraZeneca este eficace si impotriva variantei din Brazilia a coronavirusului

Datele arata ca vaccinul nu va trebui modificat pentru a proteja impotriva variantei despre care se crede ca ar proveni din orasul amazonian Manaus, a spus sursa.Persoana nu a spus care este eficacitatea exacta a vaccinului impotriva variatei respective. Rezultatele complete ale studiului ar trebui sa fiee publicate in curand, posibil in martie.Datele preliminare au indicat ca vaccinul realizat de AstraZeneca are o eficacitate mai scazuta impotriva vriantei sud-africane a noului coronavirus , care este similara cu P1. In consecinta, Africa de Sud a oprit utilizarea vaccinului in tara.Informatia survine in timp ce un studiu de mica amploare a sugerat ca vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de compania chineza Sinovac ar putea sa nu fie eficace impotriva variantei braziliene.Reprezentantii AstraZeneca si ai Universitatii Oxford nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Brazilia se confrunta in prezent cu un al doilea val al epidemiei, iar miercuri a consemnat un nivel record de 1910 decese provocate de Covid-19.Epidemiologii considera ca varianta P1 contribuie la cresterea numarului de cazuri de infectare si de decese si exista o ingrijorare in comunitatea stiintifica referitoare la rezistenta variantei la vaccinuri.