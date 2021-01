Cat de eficient este vaccinul BioNTech/Pfizer impotriva noii tulpini agresive de COVID-19. Anuntul companiilor

Ce au descoperit cercetatorii

Potrivit ft.com, varianta cunoscuta sub numele de B.1.1.7 are un numar mare de mutatii, ceea ce a dus la ingrijorari in randul specialistilor. Acestia isi puneau numeroase intrebari cu privire la eficienta vaccinurilor disponibile.Cu toate acestea, cercetatorii de la sediul BioNTech din Mainz au descoperit ca o versiune cu eprubeta a virusului care transporta toate mutatiile noii tulpini a fost neutralizata de anticorpi in sangele a 16 pacienti care au primit vaccinul in studiile anterioare, dintre care jumatate aveau peste 55 de ani vechi.Intr-o lucrare care nu a fost inca evaluata de catre experti, companiile au spus ca nu exista "nicio diferenta biologic semnificativa in activitatea de neutralizare" intre rezultatele testelor de laborator pe versiunile surogate ale tulpinei originale a coronavirusului, secventiat in China in ianuarie anul trecut, si noua varianta.Dar autorii au avertizat ca "evolutia continua a SARS-CoV-2 a necesitat o monitorizare continua a semnificatiei modificarilor pentru protectia mentinuta de vaccinurile autorizate in prezent".Pfizer si cercetatorii de la Universitatea din Texas au facut verificari si cu privire la una dintre cele mai ingrijoratoare modificari ale noii variante aparute in Marea Britanie si Africa de Sud, intr-un studiu de laborator publicat la inceputul acestei luni.Moderna si Oxford / AstraZeneca, ambele in curs de testare a vaccinurilor, au spus anterior ca se asteptau vaccinurile lor sa se protejeze impotriva B.1.1.7.Noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, care ar fi cu 70% mai infectioasa, a provocat mii de imbolnaviri in Regatul Unit. Despre noua tulpina de coronavirus se vorbeste mai intens din decembrie, insa primele cazuri au fost detectate in septembrie. In luna noiembrie 2020, un sfert din cazurile din Londra erau cauzate de aceasta noua varianta de coronavirus.Ceea ce ii ingrijoreaza pe specialisti cu privire la aceasta noua tulpina e faptul ca ea inlocuieste rapid alte versiuni ale virusului si sufera mutatii care afecteaza parti importante ale acestuia, transmite BBC.Potrivit sursei citate, unele dintre mutatiile noii tulpini cresc capacitatea virusului de a infecta. Astfel ca, data fiind contagiozitatea tulpinii, Anglia a trecut de la restrictii de nivel 2 la reguli stricte, de nivel 4.Dupa ce premierul Boris Johnson a facut declaratii referitoare la gradul ridicat de transmisie, ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a admis, pentru postul de televiziune Sky News, ca noua tulpina este in afara controlului."Trebuie sa reluam controlul si singurul mod de a-l face este de a restrictiona contactele sociale", a transmis oficialul britanic.Sursele citate noteaza ca sursa zero a noii tulpini a fost un pacient din Marea Britanie, insa expertii nu exclud nici ideea ca mutatia ar fi fost importata dintr-un alt stat.Explicatia gasita de experti a fost ca pacientul, pe un fond imunitar scazut, neavand posibilitatea de a lupta cu virusul, a facilitat modificarea virusului.De altfel, au fost identificate si alte mutatii ale coronavirusului, 17 la numar, considerate a fi importante. Au existat modificari ale proteinei pe care virusul o foloseste pentru a debloca accesul catre celulele corpului uman.Cealalta mutatie a mai aparut, inclusiv la faimoasele nurci infectate. Aceasta mutatie dubleaza infectiozitatea, conform experimentelor de laborator.Studiile efectuate de acelasi grup sugereaza ca mutatia face ca anticorpii din sangele supravietuitorilor sa fie mai putin eficienti in combaterea virusului.