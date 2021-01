Vaccinul BioNTech/Pfizer "neutralizeaza" o mutatie a variantelor britanica si sud-africana. De ce sunt expertii optimisti

"Anticorpii persoanelor care au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer-BioNTech COVID-19 neutralizeaza in mod eficient SARS-CoV-2 care prezinta o mutatie-cheie prezenta in doua tulpini extrem de transmisibile", identificate in Marea Britanie si in Africa de Sud, a anuntat intr-un comunicat BioNTech.Una dintre limitele acestui studiu succint - subliniata de catre insisi autorii studiului - este ca acesta nu vizeaza toate mutatiile prezente ale acestor variante, relateaza AFPAstfel, studiul este insuficient pentru a se conchide ca vaccinul va avea aceeasi eficienta impotriva variantelor noului coronavirus ca impotriva virusului "clasic".Aparitia in Regatul Unit si in Africa de Sud a acestor doua noi variante ale noului coronavirus SARS-CoV-2 ingrijoreaza comunitatea internationala, din cauza faptului ca sunt mai transmisibile, potrivit primelor date.Noua varianta prezinta o mutatie - denumita N501Y - la nivelul proteinei Spike a noului coronavirus, "tepii" care se afla pe suprafata sa si care ii permit sa se agate de celule umane pentru a le penetra si care joaca, astfel, un rol-cheie in infectia virala.In vederea testarii eficientei vaccinului, echipe Pfizer/BioNTech asociate Universitatii de Medicina din Texas au dezvoltat un nou coronavirus care prezinta aceasta mutatie, iar apoi au prelevat probe de sange de la 20 de persoane care au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer/BioNTech, unul dintre cele doua vaccinuri impotriva covid-19 distribuite in prezent in numeroase tari.Ele nu au constatat "nicio reducere a activitatii de neutralizare" a virusului purtator al mutatiei fata de virusul "clasic", se arata in comunicat.Autorii precizeaza ca rezultatele sunt limitate, pentru ca acest test nu a fost efectuat la "ansamblul complet al proteinelor Spike care se intalnesc la tulpini care se raspandesc rapid in Regatul Unit sau Africa de Sud".Experti isi exprima un optimism prudent fata de aceste rezultate."Sunt vesti bune, in principal pentru ca nu sunt vesti rele", apreciaza Stephen Evans, un profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine."Daca s-ar fi ajuns la rezultatul opus, si anume ca vaccinul nu este eficient impotriva variatiei studiate a virusului, acest lucru ar fi fost rau si foarte ingrijorator", considera el.Compania germana BioNTech anunta luna trecuta ca dispune de tehnologia in vederea producerii unui nou vaccin impotriva unor noi variante ale SARS-CoV-2 in sase saptamani.Eleanor Riley, o profesoara de imunologie si boli infectioase la Universitatea din Edinburgh, a declarat ca exista motive de optimism din cauza ca vaccinul pe baza de ARN mesager s-ar putea dovedi eficient impotriva multor variante care prezinta mutatii."Vor exista alte mutatii noi, iar noi este necesar sa supraveghem in mod atent situatia si sa repetam acest tip de studiu asupra noilor variante, pe masura ca acestea apar", a declarat ea.Uniunea Europeana (UE) a anuntat ca a incheiat un acord in vederea unei dublari a aprovizionarii sale cu vaccinul impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech, la un total de 600 de milioane de doze.Citeste si: