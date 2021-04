Ce eficacitate are vaccinul anti-COVID Covaxin, dezvoltat de laboratorul indian Bharat Biotech STUDIU

Eficacitatea impotriva formelor grave de COVID-19 a fost de 100%, cu un impact asupra diminuarii spitalizarilor, in timp ce eficacitatea fata de infectia asimptomatica a fost de 70%, potrivit companiei Bharat Biotech.La studiul clinic au participat 25.800 de voluntari cu varste cuprinse intre 18 si 98 de ani, monitorizati la mai mult de doua saptamani dupa ce au primit a doua doza de vaccin.In mijlocul celui de-al doilea val de infectari, cu un record de circa 300.000 de noi cazuri de COVID-19 confirmate in India numai in ultimele 24 de ore, in randul grupului de voluntari s-au inregistrat in total 127 de cazuri simptomatice, de unde rezulta o eficacitate medie a vaccinului Covaxin de 78%."Covaxin a demonstrat un istoric excelent de securitate in testele clinice pe oameni si in folosirea in situatii de urgenta", a declarat directorul executiv al Bharat Biotech, Krishna Ella, in timp ce directorul general al Consiliului Indian pentru Cercetari Medicale, Balram Bhargava, care a participat la dezvoltarea vaccinului, sustine ca acesta din urma "functioneaza bine impotriva majoritatii variantelor virusului SARS-CoV-2".Acesta este al doilea studiu preliminar asupra eficacitatii vaccinului indian, primul studiu, publicat pe 3 martie, indicand o eficacitate medie de 81%.Compania Bharat Biotech a anuntat saptamana aceasta cresterea capacitatii de productie pana la 700 de milioane de doze pe an, cea actuala fiind de 150 de milioane de doze pe an.Desi nu se cunosc deocamdata studii independente despre eficacitatea vaccinului Covaxin, acesta a fost deja autorizat in Mexic, Iran, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Guyana, Venezuela, Botswana si Zimbabwe, iar pretul unei doze este cuprins intre 15 si 20 de dolari.