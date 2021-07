Când ar putea fi pus pe piață vaccinul anti-COVID cu administrare nazală. ”Șapte sunt deja în teste de primă fază”

Cum protejează vaccinul intranazal

Ce conțin și cum acționează vaccinurile intranazale

Cui îi pot fi administrate vaccinurile cu administrare nazală

Acestea, pe lângă faptul că nu mai implică administrarea cu ace, pot bloca răspândirea virusului blocând calea de acces în organism.”Sunt șapte vaccinuri, cu administrare intranazală, în stare de fază 1, în mai multe țări din lume. Cred că studiile ar putea să fie finalizate la începutul anului viitor.Administrarea intranazală ar putea să crească, cel puțin perntru cei care se tem de ace, dorința de a face vaccinul. Însă nu cred că un astfel de vaccin administrat intranazal ar putea aduce un plus extraordinar de oameni catre vaccinare. Nu cred că cei care ezită acum împotriva vaccinului, așteaptă unul cu administrare intranazală.Ar trebui să așteptăm dacă studiile clinice arată că vaccinul cu administrare intranazală este mult mai eficient față de celelalte în prevenirea transmiterii virusului pentru că ar bloca exact poarta de intrare: nasul”, a explicat dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.Conform unui studiu publicat în revista Science , Sindromul respirator acut sever extrem de contagios coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infectează căile respiratorii și este transmis, parțial, de picături respiratorii și aerosoli. În consecință, persoanele nevaccinate sunt încurajate să poarte măști în public, să se auto-carantineze dacă sunt simptomatice și să practice distanțarea socială. În ciuda acestor precauții, milioane mor. Pe măsură ce pandemia își are efect, vaccinurile sunt din nou știri principale, în special pentru viteza de dezvoltare a acestora și succesul vaccinurilor ARN mesager (ARNm).Având în vedere tropismul respirator al virusului, totuși, pare surprinzător faptul că doar șapte din cele aproape 100 de vaccinuri SARS-CoV-2 în prezent în studiile clinice sunt administrate intranazal. Avantajele vaccinurilor intranazale includ administrarea fără ac, livrarea de antigen la locul infecției și provocarea imunității mucoasei în tractul respirator.Ideea că vaccinarea intranazală protejează în mod preferențial tractul respirator nu este nouă: Dezvoltarea Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) - aprobată de vaccinul gripal viu atenuat (LAIV) a început în anii 1960.Imunologii știu de mult că infecția nazală sau vaccinarea determină un răspuns al imunoglobulinei A (IgA) atât în ​​ser, cât și în fluidele respiratorii, în timp ce vaccinurile intramusculare determină în principal IgG seric.IgA este deosebit de importantă în căile respiratorii superioare și căile nazale, unde este transportat activ pe epiteliu și eliberat în lumenul căilor respiratorii ca un dimer legat de componenta secretorie, o configurație stabilizatoare care îi permite să neutralizeze mai eficient viruși precum SARS-CoV- 2.În schimb, IgG intră și protejează plămânul inferior prin transudație pasivă pe epiteliul alveolar subțire. IgG se găsește și în căile respiratorii superioare și în căile nazale, poate transportate din plămânul inferior de către scara rulantă mucociliară.Cu toate acestea, protecția pasajelor nazale de către IgG se realizează numai la concentrații serice mari În consecință, vaccinurile intramusculare care determină titruri ridicate de IgG serice pot reduce titrurile virale din plămâni și pasajele nazale.; și, chiar dacă infecția are loc, poate printr-o variantă virală, celule B și T cu memorie rezidentă încrucișată, care întâlnesc antigenul mai devreme și răspund mai repede decât celulele de memorie sistemică, împiedică replicarea virală și reduc vărsarea și transmiterea virală.Dintre cele șapte vaccinuri SARS-CoV-2 testate pentru eliberarea intranazală, șase sunt virusuri atenuate vii sau vaccinuri vectorizate cu virus și unul este un vaccin subunitar proteic.Deoarece antigenele vaccinului sunt exprimate de celulele infectate, prezentarea antigenului are loc pe calea clasei I și declanșează în mod eficient răspunsuri ale celulelor T CD8 + - un avantaj față de vaccinurile subunitare proteice care angajează slab celulele T CD8 +.Studiile preclinice ale vaccinurilor vectorizate cu adenovirus care exprimă proteina receptorului gazdă SARS-CoV-2 sau domeniul său de legare a receptorului (RBD) demonstrează că livrarea intranazală declanșează răspunsuri IgG serice de lungă durată, neutralizând virusul, precum și IgA și CD8 + specifice antigenului. Celulele T din căile respiratorii (6-8).Mai mult, atât vaccinarea intranazală, cât și cea intramusculară cu vaccinuri vectorizate cu adenovirus protejează împotriva pneumoniei și a pierderii în greutate după o infecție provocatoare. Cu toate acestea, animalele vaccinate intramuscular încă elimină virusul din căile nazale, în timp ce animalele vaccinate intranazal au redus replicarea virală și vărsarea atât în ​​plămâni, cât și în canalele nazale.Deși tehnicile moleculare moderne minimizează riscul de reversie, virusurile vii atenuate păstrează capacitatea de replicare și sunt contraindicate pentru sugarii < 2 ani, persoanele cu vârsta > 49 de ani sau persoanele imun-compromise. SARS-CoV-2 viu atenuat și RSV care exprimă vârfuri pot fi, de asemenea, supuse controlului asupra potențialului lor de a provoca simptome neuronale