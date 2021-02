Discriminarea si vaccinul Covid19. Aspecte legale

Sa existe un tratament diferentiat, manifestat prin deosebire, excludere, restrictie sau preferinta (analiza trebuie sa priveasca si situatia unei persoane aflata in situatii aflate in pozitii comparabile);

Sa existe un criteriu de discriminare potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000;

Tratamentul diferentiat sa nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere ale acestui scop sa nu fie adecvate si necesare;

Tratamentul diferentiat sa aiba drept scop sau efect restrangerea sau inlaturarea, in conditii de legalitate, a unui drept recunoscut de lege.

Societatea va imbratisa rapid opinia conform careia persoanele care au fost vaccinate sunt imune la virusul SARS-CoV-2-19 si, ca urmare a acestei conceptii, ceilalti ar fi stigmatizati. Finalitatea, o situatie ipotetica in prezent, ar fi divizarea societatii in doua grupuri mari, cu convingeri diferite, existand posibilitatea de a fi prezenta discriminarea si incalcarea unor drepturi si libertati fundamentale.Problema de baza va fi mereu aceeasi: in sarcina persoanei vaccinate nu va exista o reducere a drepturilor si libertatilor fundamentale, iar daca o persoana nu este vaccinata, exista motive pentru restrangerea drepturilor care rezulta din preventia societatii cu privire la raspandirea virusului SARS-CoV-2-19.Persoanele care au luat hotararea de a nu se vaccina impotriva virsului SARS-CoV-2 invoca dreptul la respectarea vietii private si de familie (prevazut de art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului) si dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie . Discutia se impune a fi nuantata, avand in vedere ca aceste drepturi pot fi limitate (nefiind drepturi absolute) atunci cand trebuie sa se protejeze dreptul la sanatatea individuala sau publica a persoanelor. In acest context, care drept este cel care primeaza in decizia de a nu face vaccinul impotriva virsului SARS-CoV-2?Analiza de mai sus continua in directia discriminarii, mai exact ar trebui sa intelegem daca decizia de a refuza administrarea vaccinului impotriva virusului SARS-CoV-2 ar determina persoana in cauza sa fie victima unei discriminari.Discutia este una ampla si ar necesita o analiza mult mai detaliata, insa pentru inceput este important sa intelegem conceptul de discriminare, respectiv care sunt dispozitiile legale care reglementeaza aceasta institutie si cum putem aprecia daca suntem persoane discriminate sau nu atunci cand alegem sa nu facem vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2.Asupra unei persoane pot exista presiuni sau se poate observa o intoleranta fata de aceasta datorita unor discriminari, impactul fiind unul care se resimte dincolo de victima efectiva. Aceasta presiune si intoleranta poate cauza o diviziune sociala intre victima si societate in general, fiind posibila nasterea unui grup tot mai mare de persoane care sa impartaseasca aceleasi idei discriminatorii.Nu doar presiunea sau intoleranta pot da nastere la situatii discriminatorii, ci si un discurs de incitare la ura, acesta fiind format din orice expresii publice care raspandesc, instiga, promoveaza sau justifica ura, discriminarea sau ostilitatea fata de un anumit grup sau persoana. Discursul care incita la ura este unul periculos intrucat poate transforma atacurile verbale in atacuri fizice. Potrivit Recomandarii de politica generala nr. 15/08.12.2015 a Comisiei Europene, discursul de incitare la ura trebuie inteles ca o reprezentare, promovare sau incitare la denigrare, ura sau la discreditarea unei persoane sau a unui grup de persoane.Discriminarea nu tinde sa se manifeste intr-o maniera deschisa si usor de identificat, iar dovedirea acesteia este deseori dificila, chiar daca un tratament diferentiat este bazat pe o caracteristica a victimei. Este evident ca niciodata autorii discriminarii nu vor indica ca trateaza pe cineva mai putin favorabil si nici nu vor indica motivul pentru care fac acest lucru.La nivel national, discriminarea este definita de art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminarea, aceasta fiind orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.De asemenea, potrivit art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000, se considera a fi discriminare si prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane pe baza criteriilor enuntate mai sus, cu exceptia cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.Acelasi act normativ identifica notiunea de hartuire, aceasta reprezentand un comportament diferit cauzat de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv.Hartuirea morala la locul de munca este definita si ea in O.G. nr. 137/2000, aceasta fiind un comportament care are drept scop sau efect o deteriorare a conditiilor de munca prin lezarea drepturilor sau demnitatii angajatului, prin afectarea sanatatii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia. De asemenea, si un comportament care aduce atingere demnitatii, integritatii fizice ori mentale unui angajat sau grup de angajati , punand in pericol munca lor sau degradand climatul de lucru reprezinta o hartuire morala la locul de munca. Hartuirea, astfel cum este identificata in art. 2 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000 se sanctioneaza contraventional, iar hartuirea morala la locul de munca se sanctioneaza disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz.O.G. nr. 137/2000 ne indica la articolul 4 definitia categoriei defavorizate, aceasta fiind o categorie de persoane care fi se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritatea, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare.Raportat la dispozitiile aratate mai sus, respectiv cele prevazute de O.G. nr. 137/2000, opinam ca, in prezent, o persoana care a ales sa nu isi administreze vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2 poate fi discriminata atat timp cat exista o restrangere a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in conditii care nu sunt egale cu cele ale altor persoane sau exista o situatie care dezavantajeaza anumite persoane. Mai mult, la nivel european, Directiva nr. 2000/78/CE/27.10.2000 prevede ca statele membre UE pot prevedea un tratament diferentiat bazat pe o caracteristica legata de apartenenta religioasa, convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala atunci cand, avand in vedere natura unei activitatii profesionale sau conditii de exercitare a acesteia, doar daca obiectivul este legitim, iar cerinta este proportionala.Pentru a intelege daca o fapta poate fi calificata ca fiind discriminatorie, ar trebui sa fie identificate urmatoarele conditii:In situatia in care o persoana resimte ca este supusa unei discriminari, urmatorul pas este sa consulte dispozitiile prevazute de O.G. nr. 137/2000 si sa inteleaga daca a fost o inlaturare sau restrangere a unor drepturi si libertati fundamentale, analizand conditiile enuntate mai sus.Totusi, o situatie aparte apare atunci cand o persoana juridica ar putea refuza prestarea unor servicii catre un consumator, avand la baza anumite conceptii discriminatorii (in speta, pentru ca o persoana nu ar si-ar fi administrat vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2). Acest tip de discriminare ar fi unul indirect, fiind necesar sa existe o alta persoana pentru a se realiza o actiune comparativa, respectiv sa se constate daca a existat o diferenta de tratament.Raportat la acest exemplu, art. 28 din Legea nr. 296/2000 privind Codul consumului prevede ca este interzis refuzul vanzarii unui produs sau prestarii unui serviciu catre un consumator fara un motiv justificat, conform prevederilor legale in vigoare. In acest sens, o societate poate refuza prestarea unor servicii doar daca ar exista un motiv justificat, conform prevederilor legale. Aceste dispozitii legale trebuie coroborate cu cele prevazute in O.G. nr. 137/2000 si sa intelegem ca un refuz de prestare a unui serviciu poate exista doar in cazul in care nu exista criteriile de discriminare prevazute la art. 2 alin. (1) din acest act normativ.Astfel, ca practica conditionarii de administrarea vaccinului sa fie justificata de un scop legitim este necesar sa nu fie incident vreun criteriu de discriminare prevazut de art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, iar metoda de atingere a acestui scop sa fie adecvata si necesara in societatea noastra.Legislatia privind nediscriminarea are scopul de a oferi tuturor persoanelor o perspectiva egala si echitabila de acces la oportunitatile disponibile intr-o societate, interdictia privind discriminarea fiind prezenta atat in legislatia europeana, cat si in cea nationala. Ca indivizi, facem zilnic alegeri, iar restrictionarea unor drepturi pe baza unor convingeri personale trebuie sa se indeparteze cat mai mult de dispozitiile legale privind discriminarea.In perioada urmatoare pot exista multe situatii in care persoanele care au ales sa nu isi administreze vaccinul impotriva virusului SARS-CoV-2 sa fie discriminate, dar totodata situatia poate fi si inversata, fiind vizate persoanele vaccinate in ceea ce priveste discriminarea. In orice caz, exista posibilitatea sa existe doua tabere la nivel de societate, insa discriminarea nu ar trebui sa fie permisa, ci sa fie gasit un cadrul prielnic care sa confere respectarea drepturilor tuturor persoanelor, indiferent de convingerile acesteia.