Vesti bune de la specialisti: Vaccinul impotriva COVID-19 al Moderna "nu prezinta probleme de siguranta"

Vaccinul elaborat de tanara firma americana in domeniul biotehnologiei "nu prezinta probleme de siguranta specifice identificate care sa impiedice emiterea unei autorizatii de urgenta", anunta FDA, in cadrul careia urmeaza sa se intruneasca un comitet de experti joi.In cazul unei aprobari, vaccinul Moderna - a carui eficienta a fost evaluata la 94,1% de catre experti si FDA - va intra, alaturi de vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech in campania americana de vaccinare, cea mai vasta in istoria Statelor Unite.Autoritatile americane preconizeaza sa vaccineze aproximativ 20 de milioane de americani in decembrie si 100 de milioane pana la sfarsitul lui martie.Statele Unite au cumparat in total 200 de milioane de doze de vaccin Moderna, dintre care jumatate ar urma sa fie distribuite in al doilea trimestru al lui 2021.Ele au cumparat, de asemenea, 100 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech.Intr-o prima faza, vaccinurile sunt administrate cu prioritate personalului medical cel mai expus si pensionarilor din aziluri.Procesul autorizarii vaccinului Moderna are loc la o saptamana dupa autorizarea vaccinului Pfizer/BioNtech, care a primit unda verde FDA vineri.Peste 300.000 de oameni au murit din cauza covid-19 in Statele Unite, potrivit unui bilant intocmit de Universitatea Johns Hopkins.Prima putere economica mondiala continua sa inregistreze record dupa record si depaseste regulat 200.000 de infectari zilnice cu noul coronavirus si peste 2.500, pana la 3.000 de morti din cauza covid-19 pe zi.