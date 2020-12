Vaccinul impotriva COVID-19 va fi adus in Romania in perioada 26-31 decembrie 2020. Lista spitalelor in care personalul medical va fi vaccinat

"Luand in considerare ca Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat data de 23 decembrie 2020 ca data probabila pentru acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotrivaCOVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, CNCAV are in vedere primirea vaccinului in Romania in perioada 26-31 decembrie 2020", se arata in informarea de presa.In ceea ce priveste transa simbolica de vaccin, de 10.000 de doze, CNCAV puncteaza ca acestea vor fi stocate la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti . De altfel,Dozele de vaccin alocate primei transe "simbolice" vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, respectiv:1. Brasov - Spitalul Clinic de Boli Infectioase2. Bucuresti - Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"3. Bucuresti - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" (inclusiv sectia externa modulara Pipera)4. Cluj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj-Napoca5. Constanta- Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta6. Dolj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes", Craiova7. Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase8. Maramures - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr Nicolae Rustea", Baia Mare9. Suceava - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava10. Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara (inclusiv sectia exterioara a acestui spital - sectia clinica de recuperare cardiovasculara - din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara)Avizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti ca centru national de stocare al vaccinurilor impotriva COVID-19 este in curs de realizare, fiind finalizate toate etapele de amenajare a spatiilor, inclusiv montarea ultracongelatoarelor de stocare la -80 grade C, iar pana vineri, 18 decembrie 2020, vor fi finalizate la nivelul CNCAV procedurile de lucru care privesc activitatile medicale si logistice desfasurate pe parcursul campaniei de vaccinare.De asemenea, in aceasta perioada vor incepe activitatile de training a personalului vaccinator. Se estimeaza ca toti membrii echipelor de vaccinare vor realiza acest training pana cel tarziu pe data de 25 decembrie 2020.