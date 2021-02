UPDATE FOTO Primele doze de vaccin Moderna sunt distribuite catre centrele regionale. Aeronava nu a putut ateriza pe aeroportul din Craiova

Cate persoane s-au vaccinat pana in prezent

Aeronava care transporta vaccinurile Moderna pentru regiunea Craiova nu a putut ateriza pe aeroportul din Craiova.Tranportul dozelor de vaccin va fi asigurat atat pe cale aeriana, cu o aeronava a Ministerului Afacerilor Interne, cat si terestru, cu autospeciale ale Ministerului Apararii Nationale.Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, cu respectarea lantului de frig, la temperatura de 2 - 8 grade celsius.Astfel, din Centrul National de Distributie Bucuresti , dozele vor fi distribuite, dupa cumurmeaza:- Centrul Regional de Distributie Brasov: 4.810 doze;- Centrul Regional de Distributie Cluj: 5.290 doze;- Centrul Regional de Distributie Constanta: 4.360 doze;- Centrul Regional de Distributie Craiova: 4.220 doze;- Centrul Regional de Distributie Iasi: 5.210 doze;- Centrul Regional de Distributie Timisoara: 2.320 doze.Centrului National de Distributie Bucuresti ii vor ramane alocate 9.790 doze. In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transa anterioara, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus ladispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a transmis in dupa-amiaza zilei de marti, 2 februarie, ca 27.548 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer-BioNTech . Dintre acestea, 12.248 de persoane au primit prima doza, iar 15.300 au fost vaccinate cu a doua doza.610.383 de romani au fost vaccinati incepand cu 27 decembrie 2020.138.349 de persoane au fost deja imunizate cu a doua doza, in timp ce 472.034 au primit primul vaccin.