Romania incepe oficial imunizarea cu vaccinul anti-COVID de la Moderna. Cand ajunge serul in centrele din tara

CNCAV a transmis o informare catre toate centrele de vaccinare privind masurile de reprogramare a persoanelor din a doua etapa de vaccinare, precum si procedura privind vaccinarea cu dozele Moderna, astfel incat ambele vaccinuri sa fie utilizate in stricta conformitate cu caracteristicile fiecarui tip de vaccin pentru populatia planificata.Vaccinarea cu serul de la Moderna va incepe de la 1 februarie, in toate centrele de vaccinare din Romania. Pacientii programati nu pot alege intre vaccinul Moderna si cel de la Pfizer Vaccinul Moderna se administreaza sub forma de doua injectii a cate 0,5 mililitri. Se recomanda administrarea celei de-a doua doze la 28 de zile dupa prima, in vederea finalizarii schemei de vaccinare."In timpul si dupa fiecare injectie cu vaccin, medicul dumneavoastra, farmacistul sau asistenta medicala va va supraveghea timp de aproximativ 15 minute, pentru a observa daca prezentati o reactie alergica", scrie in prospect Compania americana Moderna a anuntat luni, 25 ianuarie, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 produce anticorpi care neutralizeaza noile variante ale virusului SARS-CoV-2 descoperite in Regatul Unit si Africa de Sud.