Vaccinul pasiv anti-COVID care ar reduce cu 100% infectiile simptomatice. Cocktailul farmaceutic a fost folosit si de Donald Trump

Oficialii Regeneron Pharmaceuticals Inc au declarat marti ca cocktailul cu doi anticorpi aflat acum in faza de testare a fost gasit eficient in prevenirea COVID-19 la persoanele expuse celor infectati cu noul coronavirus, relateaza Reuters Cocktailul cu doi anticorpi, REGEN-COV, a determinat o reducere cu 100% a infectiei simptomatice si cu aproximativ 50% a ratei globale de infectie. Anuntul a fost facut dupa analiza timpurie a rezultatelor furnizate in urma testarii a 400 de participanti la studiu. Toti acestia au avut un membru al gospodariei infectat cu COVID-19, prin urmare au fost expusi direct la infectie.In comparatie, companiile rivale Eli Lilly si Co au declarat saptamana trecuta ca medicamentul cu anticorpi bamlanivimab a redus cu 80% riscul de infectie COVID-19 pentru rezidentii caminelor de ingrijire medicala.Regeneron a declarat ca va discuta rezultatele intermediare cu autoritatile de reglementare din domeniul sanatatii din SUA pentru a extinde potentialul autorizatiei actuale de utilizare de urgenta a cocktailului de anticorpi (EUA). Datele complete din procesul de testare sunt asteptate la inceputul celui de-al doilea trimestru. Administratia SUA pentru alimente si medicamente a acordat in noiembrie autorizatie pentru cocktailul de anticorpi pentru tratamentul COVID-1 9 usor pana la moderat la adulti si copii.Actualul studiu a testat REGEN-COV pentru utilizarea ca vaccin pasiv, care implica livrarea directa de anticorpi anti-virus in organism, spre deosebire de vaccinurile traditionale in care sistemul imunitar al receptorului este activat pentru a-si dezvolta proprii anticorpi."Aceste date care utilizeaza REGEN-COV ca vaccin pasiv sugereaza ca poate reduce atat transmiterea virusului, cat si sarcina virala si a bolilor la cei care inca se infecteaza", a spus George Yancopoulos, presedinte si sef al Regeneron.In timpul procesului de testare, condus in comun de Regeneron si Institutul National de Alergii si Boli Infectioase, au fost raportate un deces si o spitalizare legata de COVID-19 in randul celor care au primit placebo, dar nu a existat niciun astfel de incident in grupul de tratament, a spus compania.