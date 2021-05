Agentia Europeana a Medicamentului se pronunta vineri asupra imunizarii adolescentilor cu varsta de 12-15 ani cu vaccinul Pfizer

In cazul unei aprobari, vaccinul urmeaza sa fie primul care sa obtina unda verde a EMA in vederea vaccinarii adolescentilor in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE).Pentru moment, vaccinul este autorizat in vederea vaccinarii persoanelor in varsta de peste 16 ani.EMA urmeaza sa anunte vineri, intr-o conferinta de presa, "rezultatele unei reuniuni extraordinare a Comitetului Medicamntelor de Uz Uman (...) pe tema indicatiilor pediatrice a vaccinului Comirnaty", a anuntat miercuri agentia.Comirnaty este numele comercial al vaccinului impotriva covid-19 dezvoltat de catre gigantul farmaceutic american Pfizer si compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech.Agentia americana a medicamentului FDA a autorizat deja vaccinarea adolescentilor americani cu vaccinul Pfizer.Directoaea executiva a EMA Emer Cooke anunta la inceputul lui mai ca agentia, cu sediul la Amsterdam, urma sa evalueze in mod accelerat date transmise de catre producatorii vaccinului in vederea autorizarii vaccinarii adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani.Rezultatul acestei evaluari era asteptat initial la inceputul lui iunie.Emer Cooke declara la 11 mai unor publicatii europene ca EMA a primit date de la alianta Pfizer/BioNTech si ca EMA, care astepta de asemenea "date ale unor teste clinice si ale studiului efectuat in Canada", preconiza o "accelerare" a evaluarii.